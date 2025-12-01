Αγώνας δρόμου για να κλείσει φέτος η συναλλαγή της Εγνατίας Οδού

Aγώνας δρόμου γίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Κυβέρνηση, Yπερταμείο και την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Egis) ώστε μέχρι 31 Δεκεμβρίου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή για την 35ετή παραχώρηση της Εγνατίας Οδού.

Μένουν 30 ημέρες για να περάσει η τροποποιητική σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Βουλή ώστε στο τέλος του μήνα να βγει η καθιερωμένη φωτό στο Υπερταμείο με την επιταγή των 1,35 δισ. ευρώ του τιμήματος που θα καταβάλει ο παραχωρησιούχος.

Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της συναλλαγής επηρεάζει τον Προϋπολογισμό και ειδικότερα τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις που έχει υπολογίσει το οικονομικό επιτελείο για το 2025. Στον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή για το 2026 αναφέρονται έσοδα από αποκρατικοποιήσεις το 2025 ύψους 1,51 δισ. ευρώ συν άλλα 50 εκατ. ευρώ από ακίνητα. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς αν για κάποιο λόγο δεν ολοκληρωθεί η συναλλαγή εντός του 2025 τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις θα περιοριστούν στα 160 εκατ. ευρώ ή στα 210 εκατ. ευρώ μαζί με τα ακίνητα και θα ανατραπεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των δημοσιονομικών μεγεθών.

Εκτός από το τίμημα της Εγνατίας, ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις του 2025 προέρχεται από τα 130 εκατ. ευρώ της ετήσιας σταθερής και μεταβλητής αμοιβής των περιφερειακών αεροδρομίων.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για το 2026-2028

Για το 2026 ο Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ύψους 322,1 εκατ. ευρώ (270,70 από υποδομές και εταιρικά περιουσιακά στοιχεία) και 51,4 εκατ. ευρώ από ακίνητα. Ένα έσοδο που θα εγγραφεί σίγουρα το 2026 και περιλαμβάνεται στα 270,7 εκατ. ευρώ, είναι τα 80 εκατ. ευρώ του τιμήματος που θα καταβάλει ο ΟΠΑΠ για την ανανέωση της παραχώρησης των κρατικών λαχείων για τα επόμενα 12 χρόνια. Επίσης, το κράτος αναμένει να εισπράξει έσοδα από την πώληση του λιμένα Λαυρίου, την παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας και την παραχώρηση του επιχειρηματικού πάρκου στη Θεσσαλονίκη (πρώην Στρατόπεδο Γκόνου).

Για το 2027 ο Προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 212,43 εκατ. ευρώ (171,8 εκατ. από υποδομές και εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και 40,63 εκατ. από ακίνητα) και το 2028 συνολικά έσοδα 2,66 δισ. ευρώ (2,44 δισ. από υποδομές και εταιρικά περιουσιακά στοιχεία και 222,27 από ακίνητα). Τα 2,44 δισ. από υποδομές και εταιρικά περιουσιακά στοιχεία δεν διευκρινίζονται από που θα προέλθουν αλλά πηγές από το Υπερταμείο αναφέρουν ότι πρόκειται για πωλήσεις μετοχών εισηγμένων επιχειρήσεων που κατέχει το κράτος.

Το 2024 σημειώθηκε το ιστορικό υψηλό στα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις ύψους 4,18 δισ. ευρώ λόγω της ανανέωσης της σύμβασης παραχώρησης της Αττική Οδού έναντι 3,27 δισ. ευρώ. Το ιστορικό χαμηλό κατεγράφη το 2020 λόγω της πανδημίας με έσοδα μόλις 50 εκατ. ευρω.

Από την ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ το 2011 έως σήμερα έχουν κλειστεί 76 συμφωνίες αποκρατικοποιήσεων ύψους 16,1 δισ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί 14,6 δισ. ευρώ