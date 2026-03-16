ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Διαθέσιμη είναι από σήμερα, στην ψηφιακή πύλη myAADE, η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη 15/7/2026.

Οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1062/2026).

Στην ψηφιακή εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1 - Ε2 - Ε3», έχουν ενσωματωθεί όλες οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και νέες λειτουργικότητες, με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, για την υποβολή των φετινών δηλώσεων προβλέπονται:

1. Αυτόματη υποβολή δηλώσεων για περισσότερους από 1,5 εκ. φορολογούμενους

Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025 για φυσικά πρόσωπα, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την ΑΑΔΕ. 1.357.222 δηλώσεις, που αφορούν 1.553.123 φορολογούμενους, είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myAADEapp. Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους και, εφόσον είναι σωστά, η δήλωσή τους θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 16/4/2026. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15/4/2026 ή τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις, από τις 17/4 έως τις 15/7/2026.

2. Σταθερή ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλονται από τις 16/3/2026 έως και τις 15/7/2026.

Εξαίρεση αποτελούν τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, τα οποία να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και 31/7/2026.

3. Καταβολή φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την Παρασκευή 31/7/2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

4. Κλιμακωτή έκπτωση για συνολική εξόφληση μέχρι 31/7/2026

Εάν το συνολικό ποσό φόρου εξοφληθεί μέχρι τις 31/7/2026, παρέχεται σε αυτό, έκπτωση:

* 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 30/4,

* 3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15/6 και

* 2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15/7.

Αντίστοιχα, στους φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία παρέχεται έκπτωση:

* 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 30/4,

* 3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15/6 και

* 2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 31/7.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή, και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου έως τις 31/7/2026, παρέχεται:

για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ

εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

5. Βελτίωση των όρων απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για ακίνητα που ήταν κενά ή είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση

Βελτιώνονται οι όροι απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για ακίνητα που μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον τριών (3) ετών, για συμβάσεις που συνάφθηκαν από 11/11/2025.

Πιο συγκεκριμένα :

* η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες με εμβαδόν έως 120 τ.μ. προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο του ενοικιαστή, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης μίσθωσης.

* χορηγείται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και για μίσθωση ακινήτων για έξι (6) τουλάχιστον μήνες, μία ή περισσότερες φορές εντός της τριετούς περιόδου, σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών του δημοσίου τομέα:

α) σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (περ.β της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 )

β) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης

γ) σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

6. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης

Από το φορολογικό έτος 2025 μειώνεται σημαντικά η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήρια διαβίωσης), μεταξύ άλλων, για:

* κατοικίες, για τις οποίες η μείωση ανέρχεται σε ποσοστό από τριάντα τοις εκατό (30%) έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και

* επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ ως προς τα οποία εισάγεται, στο πρότυπο των τελών κυκλοφορίας, διάκριση με βάση το έτος πρώτης ταξινόμησης (στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση/στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), κατά τρόπο ώστε για τα αυτοκίνητα, με πρώτη ταξινόμηση:

α) από 1/11/2010, το τεκμήριο να υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του τεκμηρίου, ακόμη και για καινούρια αυτοκίνητα, καθώς και για αυτοκίνητα με μηδενικές εκπομπές CO2.

β) έως 31/10/2010, για τον υπολογισμό εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο κυβισμός του αυτοκινήτου και ενσωματώνεται στη σχετική κλίμακα η μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) λόγω παλαιότητας. Ομοίως, υπολογίζεται το τεκμήριο και για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ανεξαρτήτως έτους πρώτης ταξινόμησης.

7. Συμπλήρωση ΑΦΜ τέκνου που σπουδάζει

Στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1, στην περίπτωση 10 που συμπληρώνεται το ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για φοιτητική κατοικία, προστέθηκε νέα στήλη (κωδικοί 877, 878, 879) στην οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ του παιδιού που σπουδάζει, ώστε να πραγματοποιούνται ευκολότερα οι αναγκαίες διασταυρώσεις για την καταβολή της επιδότησης με τη μορφή της επιστροφής ενοικίου για φοιτητική κατοικία.

8. Ενημερώσεις φορολογουμένων

Οι φορολογούμενοι που:

α) έχουν επιλεγεί για τη διαδικασία της αυτόματης υποβολής της δήλωσης, καθώς και

β) όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής θα ενημερώνονται σε τακτά διαστήματα μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για τυχόν μεταβολές στοιχείων που η ΑΑΔΕ έχει λάβει για αυτούς από τρίτους φορείς, ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

9. Προσθήκη QR για τον έλεγχο του E1

Παρέχεται νέα λειτουργικότητα, για τον έλεγχο της εγκυρότητας του αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών, διευκολύνοντας τόσο τους φορολογούμενους όσο και τους φορείς που καλούνται να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν τη δήλωση, ως την τελευταία υποβληθείσα.

10. Επιστροφές και συμψηφισμοί φόρου

Κατά τη διάρκεια υποβολής των δηλώσεων, οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές φόρου, καθώς και οι πληρωμές των ποσών διενεργούνται ως εξής:

* Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

* Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας αλλά έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά ανά εβδομάδα, αρχής γενομένης από 6 Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατό από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος επιστροφής από τον φορολογούμενο.

* Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31/7/2026. Σε περίπτωση που η εξόφληση του φόρου πραγματοποιηθεί μέσω του συμψηφισμού αυτού, ο φορολογούμενος δικαιούται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιστροφής είναι η ορθή δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Υποβολή δήλωσης και πληροφορίες

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521

* Τηλεφωνικά: στο 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 έως 20:00.

* Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας:

o Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ε1 Οδηγίες συμπλήρωσης > Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος / Οδηγίες συμπλήρωσης ή

o Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Προεκκαθάριση προσυμπληρωμένης δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.