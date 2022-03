Ζελένσκι: Συνομιλίες με Σολτς και Αλίγιεφ - Να συνεχιστεί η πίεση στη Ρωσία

Συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συζητήθηκε με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς η πορεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ενημερώθηκε για την πρόοδο της αντιμετώπισης της επιθετικότητας και των εγκλημάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εξέφρασα ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που παρείχε η Γερμανία. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί, οι κυρώσεις πρέπει να ενταθούν», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Discussed with Chancellor @OlafScholz the course of the negotiation process. Reported on the progress of countering aggression and crimes of the Russian Federation. Expressed gratitude for the help provided by 🇩🇪. Pressure on Russia must continue, sanctions must be intensified.