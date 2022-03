Ζελένσκι σε Μακρόν: Πρέπει να ενισχύσουμε τον αντιπολεμικό συνασπισμό

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του Μακρόν, είχε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι και οι δύο τόνισαν «τη συνέχιση του ειρηνικού διαλόγου». «Πρέπει να ενισχύσουμε τον αντιπολεμικό συνασπισμό», τόνισε.

Continued dialogue with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Discussed the support for Ukrainians in the fight against Russian aggression, especially in the defense sphere. Emphasis was put on the continuation of peaceful dialogue. We must strengthen the anti-war coalition. #StopRussia