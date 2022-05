Ζελένσκι: Ακόμα 344 άνθρωποι διασώθηκαν από τη Μαριούπολη

Τη διάσωση άλλων 344 ανθρώπων από την πολιορκημένη από Ρώσους Μαριούπολη και τα προάστιά της, κατά τη δεύτερη επιχείρηση εκκένωσης, επιβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ομιλία του, μεταδίδει ο Guardian.

Όπως διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι, όλοι λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε παράλληλα ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τη διάσωση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στο εργοστάσια Αζοφστάλ. «Υπάρχουν ακόμη άμαχοι. Γυναίκες, παιδιά», πρόσθεσε, ζητώντας τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. «Οι ζωές των ανθρώπων που παραμένουν εκεί βρίσκονται σε κίνδυνο. Όλοι είναι σημαντικοί για εμάς. Ζητάμε τη βοήθειά σας για τη διάσωσή τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι απαιτείται χρόνος για να βγουν οι άνθρωποι από τα υπόγεια καταφύγια και πως, στις παρούσες συνθήκες, «δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικό εξοπλισμό για να καθαρίσουμε τα συντρίμμια. Όλα γίνονται χειροκίνητα».

Η συντονίστρια του ΟΗΕ στην Ουκρανία Οσνάτ Λουμπράνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στη διάσωση και απομάκρυνση αμάχων από την Μαριούπολη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάποιοι εγκατέλειψαν την πόλη μόνο με τα ρούχα που φορούσαν.

