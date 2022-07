Φον ντερ Λάιεν: Ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Αλβανία, Β. Μακεδονία

Την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντάς ως μια «ιστορική στιγμή». «Αυτό το περίμεναν επί τόσο καιρό οι πολίτες σας και το αξίζουν», τόνισε.

We will now start the screening of the EU acquis – and proceed very quickly.



Dear @P_Fiala, @EU2022_CZ will also play an important role in advancing this negotiations process.



The people of 🇦🇱🇲🇰 deserve it. pic.twitter.com/r39GHTWGpp