«Υπόκλιση»... με προοπτική του Τσιτσιπά στον «βασιλιά του χώματος»

Η κυριαρχία του Στέφανου Τσιτσιπά στη χωμάτινη περίοδο του 2021 σταμάτησε πάνω στον κατά πολλούς κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του τένις σε αυτή την επιφάνεια. Ο Ράφα Ναδάλ νίκησε το απόγευμα της Κυριακής (25/4) τον Ελληνα τενίστα με 2-1 σετ στον τελικό του ATP 500 της Βαρκελώνης και κατέκτησε το 61ο τρόπαιό του στο χώμα (και 87ο συνολικά). Ηταν ο 12ος τίτλος του Ισπανού στο τουρνουά της Καταλονίας, σε ισάριθμους τελικούς, στους οποίος έχει χάσει πια μόλις δύο σετ (το πρώτο το 2008 από τον Φερέρ)!

H12TORY MADE 🏆@RafaelNadal is the @bcnopenbs champion for the 12th time 👏 pic.twitter.com/apH6jx9sVG — ATP Tour (@atptour) April 25, 2021

Η επανάληψη του τελικού του 2018 – πρώτος τότε για τον «Τσίτσι», ο οποίος είχε «συστηθεί» στην παγκόσμια «σκηνή» του αθλήματος – είχε και την ίδια κατάληξη, αλλά με περισσότερο σασπένς. Ο 36χρονος Ναδάλ επικράτησε και πέτυχε την έβδομη νίκη του σε εννέα αναμετρήσεις με τον Ελληνα αντίπαλό του. Ο Τσιτσιπάς, από την άλλη, αν και στα δύο πρώτα σετ πήρε προβάδισμα με 3-1 γκέιμς και στο τρίτο με 5-4, απέδειξε την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται σε όλη τη χρονιά παρά την ήττα του. Ομως έχασε τον τελικό στις λεπτομέρειες και δεν κατόρθωσε να κατακτήσει τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο του, μετά τον πρόσφατο θρίαμβο στο Μόντε Κάρλο...

Ο Τσιτσιπάς πέτυχε μπρέικ στο πρώτο σετ για το 2-1, έφτασε στο 3-1 αλλά και στο 4-2. Ωστόσο, έχασε μόλις το δεύτερο σερβίς γκέιμ του στη Βαρκελώνη – ως τότε είχε 38/39 με μόνο χαμένο από τον Ντε Μινόρ(!) – και είδε τον Ναδάλ να ισοφαρίζει σε 4-4. Τα δέκα αβίαστα λάθη του Ελληνα πρωταθλητή δεν έμειναν ανεκμετάλλευτα από τον Ισπανό, ο οποίος κέρδισε το πρώτο σετ με 6-4, σε 59΄.

Αυτό ήταν μόλις το πρώτο χαμένο σετ του Τσιτσιπά φέτος στο χώμα (είχε 17 σερί κερδισμένα σε Μόντε Κάρλο και Καταλονία), όμως αρχικά δεν απογοητεύτηκε. Ο 22χρονος ξεκίνησε δυναμικά και στο δεύτερο σετ και έφτασε πάλι σε προβάδισμα με 3-1 γκέιμς. Μονάχα που στο ίδιο σημείο δεν απώλεσε τη συγκέντρωσή του, όταν ο Ναδάλ πήρε τρία σερί γκέιμς για το 4-3. Ο «Τσίτσι» έσωσε δύο match points του αντιπάλου του στο 5-4 και κατόρθωσε με εντυπωσιακό τρόπο να ισοφαρίσει με 7-6 στο τάι μπρέικ!

2️⃣ match points saved 😲



🇬🇷 @steftsitsipas steals the second set 7-6(6) against Nadal & we're headed to a decider in Barcelona! pic.twitter.com/jbd0BfdBy1 — ATP Tour (@atptour) April 25, 2021

Το σασπένς διατηρήθηκε και στο τρίτο σετ, στο οποίο στα δέκα πρώτα γκέιμς δεν υπήρξε μπρέικ. Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 5-4 αλλά έχασε το πρώτο match point που βρήκε και μετά το μπρέικ του Ισπανού και χωρίς αντοχές στο φινάλε, ηττήθηκε με 7-5, παρά τα εύκολα λάθη του Ισπανού στο σερβίς... Με τη νίκη του, ο Ράφα Ναδάλ θα ανέβει από το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης στο Νο2, προσπερνώντας τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Most Clay-Court Titles (Open Era):



🇪🇸 @RafaelNadal - 61

🇦🇷 Guillermo Vilas - 49

🇦🇹 Thomas Muster - 40

🇸🇪 Bjorn Borg - 32

🇷🇴 Ilie Nastase - 31

🇪🇸 Manuel Orantes - 31#BCNOpenBS pic.twitter.com/G2ZnMRWLrW — Tennis TV (@TennisTV) April 25, 2021

Παρά την ήττα του και στον έβδομο τελικό του σε ATP 500, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι μέσα στο 2021 πρώτος σε νίκες, μετρώντας 26, όσες έχει και ο Ρώσος Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο νεαρός έδειξε απέναντι στο μεγάλο φαβορί ότι μπορεί να τον ανταγωνιστεί στο χώμα, στο επερχόμενο τουρνουά στη Μαδρίτη (3-9/5), αλλά κυρίως στο τερέν του Ρολάν Γκαρός (30/5-13/6), όπου βεβαίως ο Ράφα Ναδάλ έχει κατακτήσει τους 13 από τους 20 Γκραν Σλαμ τίτλους του. Το γαλλικό Οπεν θα είναι μία ακόμη ευκαιρία για τον «Τσίτσι», ο οποίος φέτος έχει κερδίσει στο Μόντε Κάρλο, έφτασε στους τελικούς σε Ακαπούλκο και Βαρκελώνη, αλλά και στους «4» σε Ρότερνταμ και Μελβούρνη!

Στην απονομή, ο Τσιτσιπάς τόνισε πως «απόλαυσα τη διαμονή μου εδώ και ήταν ένα εξαιρετικό τουρνουά», πριν απευθυνθεί στον μεγάλο αντίπαλό του: «Ράφα, ζηλεύω αλλά το δικαιούσαι και το άξιζες. Το ξέρεις πως είσαι από τους κορυφαίος στο άθλημά μας και ομολογώ πως δεν είναι και ό,τι καλύτερο να παίζει κάποιος μαζί σου! Η ομάδα μου, όμως, με πιέζει για το καλύτερο σε όσα προσπαθώ να κάνω και θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου και την κοπέλα μου που είναι εδώ».

Από την πλευρά του, ο μεγάλος νικητής αποθέωσε τον αντίπαλό του, λέγοντας αρχικά ότι «αυτός ήταν ο πιο δύσκολος από τους 12 τελικούς που έχω παίξει στη Βαρκελώνη». Ο Ράφα Ναδάλ συμπλήρωσε ότι «ελπίζω να είμαι εδώ και του χρόνου και γιατί όχι να κερδίσω και έναν 13ο τίτλο», ενώ μιλώντας στον Στέφανο Τσιτσιπά τού είπε πως «έχεις κάνει ήδη μία καταπληκτική χρονιά και έχεις απίστευτο μέλλον μπροστά σου!».