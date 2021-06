Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε σταθμό του μετρό στο Λονδίνο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον σταθμό του μετρό Elephant and Castle στο κεντρικό Λονδίνο.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούστηκε μια έκρηξη.

There seems to be a fire in the auto repair shop under the Elephant and Castle station. Something just exploded(?). No sound but a massive ball of fire on Elephant Road pic.twitter.com/e2SCjGndpB

Οι πολίτες που ανέμεναν να επιβιβαστούν στους συρμούς του μετρό, απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο.

Συνολικά 70 πυροσβέστες και 10 πυροσβεστικά οχήματα βρέθηκαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

to anyone who’s unaware, a huge fire/explosion has happened in/around elephant and castle station in london, with 70 firefighters there at the moment, so if you’re around the area please be safe and careful pic.twitter.com/ClpMweqJyg