Υπηρεσία Copernicus: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 19 ευρωπαϊκές χώρες!

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς επικρατεί σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και στην «καρδιά» της Γερμανίας, όπως αποτυπώνει σε χάρτη η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus. Για την Ελλάδα ο ακραίος κίνδυνος εντοπίζεται στις νότιες περιοχές της χώρας μας.

«Πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς για τις 20 Ιουλίου



Αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί (χωρίς «Πολύ ακραίο κίνδυνο»), ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι ευρέως διαδεδομένος σε όλη την Ευρώπη\

Ακραίος κίνδυνος προβλέπεται σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τουρκία», αναφέρει ανάρτηση του Copernicus στο twitter.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 20 July



Although the situation has improved (no “Very Extreme Danger"), the risk of wildfires is widespread throughout Europe🔥



🔥Extreme Danger forecasted in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇷🇸🇸🇮🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇬🇷🇷🇴🇧🇬🇨🇾🇹🇷



