ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των 8 μελών του πληρώματος του Antonov

Βαθιά θλίψη για τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους στη Βόρεια Ελλάδα, κοντά στην Καβάλα, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτηση που έκανε στο twitter.

Εκφράζει επιπλέον ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των 8 μελών του πληρώματος από την Ουκρανία που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα.

Profoundly saddened by the news of the cargo plane crash in Northern #Greece, near #Kavala



We express our sincere condolences to the families of the 8 Ukrainian crew members who tragically lost their lives in the plane crash pic.twitter.com/oJRu35qKZL