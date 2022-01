ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια στην Ινδία για την τραγωδία σε χώρο λατρείας

Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών σε χώρο λατρείας στο Τζαμού και Κασμίρ, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων και βαθύτατα συλλυπητήρια στην κυβέρνηση και στον λαό της Ινδίας.

Deeply saddened by the tragic loss of lives at a religious shrine in Jammu and Kashmir. Our heartfelt condolences to the bereaved families & our deepest sympathies to the government & people of #India pic.twitter.com/D6owBb09Kn