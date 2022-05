ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στο Ισραήλ για την 74η Ημέρα Ανεξαρτησίας

Ευχές και θερμά συγχαρητήρια στον λαό και την κυβέρνηση του στρατηγικού εταίρου της Ελλάδας Ισραήλ για τον εορτασμό της 74ης Ημέρας Ανεξαρτησίας του Κράτους του Ισραήλ, εκφράζει, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το υπουργείο Εξωτερικών.

«Ευτυχισμένο Γιόμ Ατσμάουτ (Yom Haatzmaut), Ισραήλ!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Happy #YomHaatzmaut, Israel!



We send our best wishes and warm congratulations to the people and Government of our strategic partner, #Israel, celebrating today their 74th #IndependenceDay! 🇬🇷🤝🇮🇱 pic.twitter.com/8d4Wqx1A1H