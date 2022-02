Τζόνσον: Είναι αναγκαίες «περισσότερες κυρώσεις»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και οι σύμμαχοί του στη Βόρεια Ευρώπη συμφώνησαν σήμερα πως «περισσότερες κυρώσεις» είναι αναγκαίες σε βάρος της Μόσχας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, που θα στοχοθετούν κυρίως «το στενό περιβάλλον» του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έγινε γνωστό από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Τζόνσον και των συμμάχων του της ομάδας Joint Expeditionary Force (JEF), που συγκεντρώνει δέκα κράτη, μεταξύ αυτών τις χώρες της Βαλτικής, «οι ηγέτες συμφώνησαν πως περισσότερες κυρώσεις είναι αναγκαίες, οι οποίες θα επικεντρώνονται κυρίως στο στενό περιβάλλον του προέδρου Πούτιν», είπε ένας εκπρόσωπος τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Μεγαλύτερη στήριξη πρέπει να παρασχεθεί στην Ουκρανία επειγόντως», επισήμανε ο Μπόρις Τζόνσον. «Οι επιβλαβείς ενέργειες του προέδρου Πούτιν δε θα μπορούν ποτέ να εξομαλυνθούν ούτε η επίθεσή του εναντίον της Ουκρανίας να γίνει δεκτή ως ένα τετελεσμένο γεγονός», τόνισε.

Ιδρυθείσα το 2012, η JEF συγκεντρώνει χώρες μέλη του ΝΑΤΟ (Δανία, Εσθονία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Βρετανία) και χώρες που δεν είναι μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Φινλανδία και Σουηδία). Επικεντρώνεται στην ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Αρκτική, τον Βόρεια Ατλαντικό και τη Βαλτική Θάλασσα.

To our Ukrainian friends in this moment of agony, we are with you and we are on your side.



Your right to choose your own destiny is a right that the United Kingdom and our allies will always defend.



Slava Ukraini 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/YR8kUc1jum