Τζόκοβιτς: Θέλω να μείνω και να αγωνιστώ - Τι είπε σε συνέντευξη η οικογένειά του

«Είμαι ευχαριστημένος και ευγνώμων που ο δικαστής ανέτρεψε την ακύρωση της visa μου. Παρά το ό,τι συνέβη, θέλω να μείνω και να αγωνιστώ στο Αυστραλιανό Open. Παραμένω αφοσιωμένος σε αυτό. Ταξίδεψα εδώ για να συμμετέχω σε ένα από τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα ενώπιον των καταπληκτικών φιλάθλων».

Με αυτά τα λόγια, δια μέσω του Twitter έσπασε τη σιωπή ο Σέρβος αθλητής μετά την αθωωτική απόφαση από το Αυστραλιανό δικαστήριο.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037