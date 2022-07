Τσαβούσογλου: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα F-16 πάνε καλά

Την αισιοδοξία του για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για την προμήθεια F-16 εξέφρασε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαβούσογλου.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, Anadolu, ο Υπουργός δήλωσε ότι «οι συζητήσεις για τα μαχητικά πάνε καλά και η αρνητική ατμόσφαιρα που υπήρχε στο Κογκρέσο τα περασμένα χρόνια έχει εξαφανιστεί»

#URGENT Türkiye's talks with US on F-16 fighter jets going well, negative atmosphere seen in Congress in past years has disappeared, says Foreign Minister Cavusoglu