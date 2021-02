Το συναισθηματικό restart της Ferrari

Το καλωσόρισμα του Ματία Μπινότο, διευθυντή της Ferrari, στη νέα εποχή της ομάδας στην Formula 1 δεν είχε πολλά λόγια για τον κινητήρα του νέου μονοθέσιου SF21 που θα παρουσιαστεί στις 10 Μαρτίου. Ούτε και για την αεροδυναμική και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη. Το ενδιαφέρον του στράφηκε στα συναισθήματα. Μετά την περασμένη πολύ απογοητευτική σεζόν – την χειρότερη της σκουντερία εδώ και 40 χρόνια – η ομάδα έπιασε πάτο.

Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα κατασκευαστών από το 2008, ενώ κανείς οδηγός της δεν πήρε τον τίτλο από το 2007. Ολα αυτά τα χρόνια αποτυχιών για τους Ιταλούς προκάλεσαν ένα μεγάλο βάρος. Ο Μπινότο εντόπισε πως η κουλτούρα της ομάδας δεν ήταν η ίδια. Κάθε χρόνο οι απαιτήσεις για να είναι πρωταγωνίστρια δεν άλλαζαν, ενώ συνεχώς αναζητούσαν τί έφταιξε. Τα λάθη και τα προβλήματα πήραν, εν μέρει, από κάτω και τον πρώην οδηγό της Σεμπάστιαν Φέτελ.

Τώρα, όμως, αρχίζει μια καινούρια προσπάθεια. Για τον Μπινότο ήταν σημαντικό να το υπογραμμίσει αυτό. Στην παρουσίαση των οδηγών Σαρλ Λεκλέρκ και Κάρλος Σάινθ, η λέξη που επαναλήφθηκε περισσότερο από κάθε άλλη ήταν «ρεαλισμός»: δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να φορτώσει με απαιτήσεις όλη την ομάδα του. Ναι, θέλουν να κάνουν αλλαγές μα το μήνυμα προς τους fans είναι να μην τις περιμένουν από τη μια στιγμή στην άλλη.

Ο 23χρονος Λεκλέρκ, που καλείται ν' αποδείξει πως μπορεί να ηγηθεί της ομάδας, και ο 26χρονος Σάινθ είναι το νεαρότερο δίδυμο πιλότων της σκουντερία τα τελευταία 53 χρόνια. Τα λόγια του Μονεγάσκου ήταν ενδεικτικά: «θέλουμε να τα πάμε καλύτερα από την περασμένη σεζόν κι εγώ θέλω να σταματήσω να υποφέρω». Το νεαρό της ηλικίας των οδηγών, σε συνδυασμό με το συνολικό restart μέσα στην ομάδα – στο παρασκήνιο έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο οργανόγραμμα για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία – δημιουργούν ενθουσιασμό. «Είναι οι κολόνες του μέλλοντός μας», είπε ο Μπινότο για τους οδηγούς. Πρώτη αποστολή: να βελτιώσουν την περσινή θέση της ομάδας και να την βάλουν σε ανοδική τροχιά ενόψει των αλλαγών του 2022.

