To Renault Clio με την πιο πλήρη γκάμα κινητήρων της κατηγορίας

Το νέο Renault Clio, η νέα, 5η γενιά του γαλλικού παγκόσμιου best seller, έχει ήδη κατακτήσει και το ελληνικό κοινό. Με όπλα του την ώριμη και παράλληλα εντυπωσιακή σχεδίαση αμαξώματος, την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, την άνεση υψηλού επιπέδου και τη σφραγίδα του Best in Class μοντέλου στην κατηγορία του, στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, όπου έχει αποσπάσει την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και συναρπαστική πρόταση της κατηγορίας του και όχι μόνο.

Το νέο Renault Clio βασίζεται σε τελείως νέα πλατφόρμα που του επιτρέπει να είναι διασυνδεδεμένο, να ανοίξει το δρόμο για την αυτόνομη οδήγηση με το Σύστημα Highway & Traffic Jam Companion, αλλά και να αποτελέσει το πρώτο υβριδικό μοντέλο του Renault Group.

Σήμερα, το νέο Renault Clio διατίθεται με την πιο πλήρη γκάμα κινητήρων της κατηγορίας, η οποία συμπληρώνεται από τον σύγχρονο κινητήρα diesel 1.5 Blue dCi 100. Ο νέος diesel κινητήρας αποδίδει 100 ίππους και 260 Nm ροπής, διαθέσιμα μόλις από τις 1.750 σ.α.λ. Παράλληλα, συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, γεγονός που το βοηθάει να κινείται με χαμηλές στροφές μέσα στην πόλη, αλλά και να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του κινητήρα στον ανοιχτό δρόμο, καταναλώνοντας ελάχιστα και δουλεύοντας πολιτισμένα, χωρίς κραδασμούς. Με τον κινητήρα 1.5 Blue dCi 100 το Renault Clio έχει εξαιρετικές περιβαλλοντικές επιδόσεις - εκπομπές ρύπων από 107 γρ./χλμ. και μέση κατανάλωση καυσίμου 4,1-4,6 λτ./100 χλμ. Παράλληλα, είναι και πολύ γρήγορο με τελική ταχύτητα 188 χλμ./ώρα και 0-100 της τάξης των 11,4 δλ.

Η γκάμα του νέου Renault Clio περιλαμβάνει ακόμα σύνολα βενζίνης (1.0 SCe 65 και 1.0 TCe 90), αλλά και διπλού καυσίμου (βενζίνης – υγραερίου). Ο κινητήρας 1.0 TCe 100 LPG εξοπλίζεται με εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης, χαρίζοντας στο γαλλικό best seller ασυναγώνιστη αυτονομία της τάξης των 1.200 χιλιομέτρων με ένα γέμισμα.

Τη γκάμα του Renault Clio κορυφώνει η πλήρως υβριδική έκδοση Hybrid που κάνει χρήση της τεχνολογίας E-TECH, με τεχνογνωσία από τη Formula 1. Εφοδιασμένο με έναν κινητήρα βενζίνης 1,6 λίτρου, 2 ηλεκτροκινητήρες, αυτόματο κιβώτιο multi-mode και μπαταρία χωρητικότητας 1,2 kWh, το υβριδικό σύνολο απόδοσης 140 ίππων, επιτρέπει στο Clio να κινείται αμιγώς ηλεκτροκίνητα για το 80% των αστικών μετακινήσεών του, καταναλώνοντας 40% λιγότερο καύσιμο, σε σχέση με ένα συμβατικό σύνολο βενζίνης.

Η γκάμα του Renault Clio ξεκινάει από τα 13.790€, ενώ οι εκδόσεις με τον νέο κινητήρα diesel κοστίζουν από 16.990€. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης παρέχεται δωρεάν, με τιμές που ξεκινούν από τα 15.640€. Τέλος, το Clio Hybrid κοστίζει από 22.990€.