Ανάλυση : Το πακέτο υποδομών των ΗΠΑ θα «μοιράσει» χρήμα και στην Ευρώπη

Το νέο πρόγραμμα των υποδομών που πρότεινε ο Πρόεδρος Biden αναμένεται να φτάσει τα 2,25 τρισ. δολάρια σε σύνολο νέων δαπανών και μαζί με τα επιπλέον κεφάλαια που θα κινητοποιήσουν αυτές οι δαπάνες, μπορεί να φτάσει και τα 4 τρισ. δολάρια, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων έργων από την εποχή του Ρούσβελτ. (σ.σ: με τη διαφορά ότι η χρηματοδότηση του δεν θα γίνει μέσω αύξησης των ελλειμμάτων αλλά μέσω της αύξησης της φορολογίας των αμερικανικών κολοσσών).

Στο επίκεντρο του προγράμματος θα είναι η παραγωγή ενέργειας με πράσινο πρόσημο, οι τηλεπικοινωνίες, η ανανέωση των υποδομών, η ηλεκτροκίνηση, αλλά και η βελτίωση της εκπαίδευσης, το σύστημα και η ασφάλιση υγείας, οι φορολογικές ελαφρύνσεις- υπο προϋποθέσεις- για τις οικογένειες και φυσικά η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ππερισσότερα για το πακέτο υποδομών και την σημασία του για τον μέσο Αμερικανό πολίτη μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Σύμφωνα με την πρόταση του Μπάιντεν:

-621 δισεκατομμύρια δολάρια θα κατευθυνθούν σε υποδομές μεταφορών, από γέφυρες και δρόμους, έως δημόσιες συγκοινωνίες, λιμάνια, αεροδρόμια και ηλεκτρικά οχήματα.

-400 δισεκατομμύρια δολάρια για τη φροντίδα ηλικιωμένων και αναπήρων Αμερικανών

-300 δισεκατομμύρια δολάρια για τη βελτίωση των υποδομών πόσιμου νερού, την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης και την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων

-300 δισεκατομμύρια για την οικοδόμηση και ανακατασκευή προσιτής στέγασης καθώς και για την κατασκευή και την αναβάθμιση των σχολείων και

-580 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές κατασκευές, έρευνα και ανάπτυξη και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα ποσά που θα διατεθούν, οι κλάδοι των κατασκευών, της ενέργειας και της ηλεκτροκίνησης θα έχουν την τιμητική τους.

Σε προηγούμενο άρθρο μας ασχοληθήκαμε με την πρώτη γραμμή των αμερικανικών εταιρειών που είναι σε θέση εκκίνησης ώστε να εκμεταλλευτούν το νέο τεράστιο πακέτο για την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας.

Όμως το πακέτο Biden σημαίνει πολλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με σημαντικό σημαντικό κύκλο εργασιών στις ΗΠΑ στους τρεις προαναφερθέντες κλάδους.(σ.σ: Στους κλάδους των χρηματοοικονομικών, των ακινήτων και της κοινής ωφελείας, οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν σχετικά χαμηλή έκθεση).

Η έκρηξη της ζήτησης για δομικά υλικά

Οι γέφυρες οι δρόμοι και τα λιμάνια, ή τα σχολεία και τα σπίτια, για να κατασκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν χρειάζονται δομικά υλικά, όπως το τσιμέντο, το σκυρόδεμα ή τα αδρανή υλικά , όπως είναι τα λίθινα, φυσικά ή βιομηχανικά υλικά που χρησιμοποιούνται είτε με άλλο συγκολλητικό υλικό ή αυτούσια. Οι leaders στον κλάδο αυτό όμως τυγχάνει να είναι ευρωπαϊκής καταγωγής, γι’αυτό και άλλωστε οι ΗΠΑ αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του διεθνούς τζίρου τους.

Το 22% του τζίρου της CRH για παράδειγμα είναι στις ΗΠΑ. Επομένως, o ιρλανδικός διεθνής όμιλος επιχειρήσεων διαφοροποιημένων δομικών υλικών συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες υποδομής της νέας διοίκησης του Λευκού Οίκου. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αδρανών και ασφάλτου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η CRH ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος της κατά 25% μετά από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του 2020, τα οποία απέδειξαν για άλλη μια φορά την υπεροχή του καθετοποιημένου μοντέλου λειτουργίας της και έναν από τους καλύτερους ισολογισμούς της κατηγορίας ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος.

Το 59% των πωλήσεων είναι στη Βόρεια Αμερική, το 22% στις ΗΠΑ, ενώ η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών και η έγκαιρη διαχείριση του κόστους είναι οι χρυσές λεπτομέρειες που της πρόσφεραν την κορυφαία απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαίες ανταγωνίστριες- την HeidelbergCement και την LafargeHolcim- τόσο στην αγορά της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ.

Η γερμανική HeidelbergCement είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες οικοδομικών υλικών στον κόσμο, με δραστηριότητες σε 60 χώρες. Όσον αφορά μάλιστα τα αδρανή υλικά είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αδρανών στον κόσμο και επομένως η αύξηση δαπανών από κυβερνήσεις παγκοσμίως προκειμένου να επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους, είναι κάτι που την αφορά άμεσα.

Η Βόρεια Αμερική είναι η μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, συνεισφέροντας το 29% του EBITDA, ακολουθούμενη από τη Δυτική και τη Νότια Ευρώπη, -πέριξ του 21%- ενώ οι ΗΠΑ ακολουθούν. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 6,1% το 2020 παρά τη μείωση των εσόδων κατά 4,6%, υποδηλώνοντας μια εξαιρετικά εντυπωσιακή επέκταση περιθωρίου 210 βάσεων. Αν και η αύξηση του ενεργειακού κόστους φέτος θα κάνει δυσκολότερη την επέκταση των περιθωρίων, οι προβλέψεις της διοίκησης είναι αισιόδοξες και για το 2021, ενώ στα συν είναι ότι ο δείκτης καθαρού χρέους / EBITIDA έπεσε κάτω από 2 μετά από τέσσερα χρόνια . Η μερισματική της απόδοση είναι πέριξ του 2,86%.

Η τριάδα ολοκληρώνεται με την LafargeHolcim , την γαλλο-ελβετική πολυεθνική εταιρεία που κατασκευάζει οικοδομικά υλικά και έχει παρουσία σε περίπου 70 χώρες. (Σ.Σ: Στα υπόψιν ότι η εταιρεία έχει επίσης σημαντικές επενδύσεις στις εισηγμένες στην Ινδία, ACC Limited και την Ambuja Cement, δύο σημαντικούς παίκτες τσιμέντου).

Για να μη γινόμαστε κουραστικοί με νούμερα, το παρακάτω σχεδιάγραμμα δείχνει την εξαιρετική πορεία των ελεύθερων ταμειακών ροών από το 2016 και μετά, γεγονός που της επέτρεψε μια γενναία απομόχλευση. Το 2020 οι ελεύθερες ταμειακές ροές κινήθηκαν στα επίπεδα ρεκόρ των 3,249 δισ. CHF και ο δείκτης καθαρού χρέους βελτιώθηκε σε 1,4x.

Η μερισματική της απόδοση είναι 3,6% , οι προβλέψεις της διοίκησης για το 2021 είναι εξαιρετικά αισιόδοξες και είναι στην πρώτη γραμμή της αειφορίας της κατάταξης του CDP Climate.

Ηλεκτροκίνηση

Όσον αφορά τον κλάδο της ηλεκτροκίνησης, θα υπενθυμίσουμε το άρθρο μας όσον αφορά τις ανταγωνίστριες της Τesla, ενώ θα αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τη UBS, η Fiat Chrysler, η Daimler και η VW θα είναι από τις πλέον ευνοημένες.

Σύμφωνα επίσης με τη UBS, η γαλλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Michelin, αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ελαστικών στον κόσμο που μαζί με την ιαπωνική Bridgestone και την αμερικανική Goodyear θα διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο από την πίτα της αύξησης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στις ΗΠΑ.

Η πράσινη ενέργεια και το Ελντοράντο των υπεράκτιων

Ο κλάδος της πράσινης ενέργειας είναι από τους μεγάλους κερδισμένους του πακέτου Biden, με τις ευρωπαϊκές εταιρείες που θα διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα να είναι πολυάριθμες, καθώς στον συγκεκριμένο τομέα διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία, ειδικά στο κομμάτι των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, όπως θα δούμε παρακάτω.

Η Νeste για παράδειγμα, το φιλανδικό πρότυπο της κυκλικής οικονομίας, είναι σε μια εξαιρετική θέση εκκίνησης για το αμερικανικό πακέτο υποδομών, καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν μια εκ των κύριων αγορών της όσον αφορα τα βιοκαύσιμα.

Tο 2020, τα έσοδα της Neste ανήλθαν σε 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η πολιτική μερίσματος της Neste είναι να διανέμει τουλάχιστον το 50% των συγκρίσιμων καθαρών κέρδων της. Στην τρέχουσα αποτίμηση η μερισματική της απόδοση είναι πέριξ του 1,8%

Η επίτευξη 15% απόδοσης του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) και η μόχλευση κάτω από 40% είναι μερικά από τα συν των αποτελεσμάτων του 2020.

Καθώς ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου σχεδιάζει τον διπλασιασμό της χρήσης των «υγρών καυσίμων του μέλλοντος» είναι φυσικό η Neste ως leader του ανανεώσιμου ντίζελ, να προσδοκά σημαντική άνοδο των πωλήσεων της στην αμερικανική αγορά. Σημειωτέον ότι το 2021, κατέλαβε την 4η θέση στον παγκόσμιο κατάλογο 100 των πιο βιώσιμων εταιρειών στον κόσμο.

Περισσότερα για τη Neste μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μετά την αναστολή από την διοίκηση του Biden των νέων δημοπρασιών μίσθωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ομοσπονδιακά εδάφη και ύδατα, ως ένα πρώτο βήμα για την εκπλήρωση της εκστρατείας του για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αναμένουμε το δεύτερο βήμα, που θα είναι προφανώς ένα πλήρες σχέδιο για την υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας προκειμένου να γίνει μόνιμη η απογόρευση νέων ομοσπονδιακών γεωτρήσεων.

Το σχέδιο του νέου Αμερικανού Προέδρου θέτει ως στόχο την ανάπτυξη 30 GW αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας έως το 2030, με στόχο να τροφοδοτήσει 10 εκατομμύρια σπίτια και να μειώσει έως και 78 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Ένα από τα πρώτα βήματα είναι η νέα υπεράκτια ζώνη ανάπτυξης αιολικής ενέργειας στο New York Bight, μια περιοχή έξω από τις πυκνοκατοικημένες ακτές μεταξύ Long Island, New York και New Jersey.

Επίσης προβλέπεται ότι η χώρα θα έχει επενδύσεις αναβάθμισης λιμένων που σχετίζονται με υπεράκτια αιολική ενέργεια άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με δύο μόνο μικρές υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, υστερούν σε σχέση με την Ευρώπη, η οποιά διαθέτει χωρητικότητα άνω των 20 GW, φιλοξενεί τα μεγαλύτερα υπεράκτια πάρκα, ενώ κατασκευάζει έργα σταθμούς όπως το αιολικό πάρκο Thor της Δανίας, με σκοπό να επεκτείνει το δυναμικό της στο δεκαπλάσιο έως το 2050.

Ως εκ τούτου, πολλές από τις εταιρείες που αναπτύσσουν έργα στις ΗΠΑ είναι ευρωπαϊκές, συμπεριλαμβανομένης της νορβηγικής Equinor, της δανέζικης Orsted, της ισπανικής Ιberdrola , της γαλλικής Τotal και της βρετανικής BP. Περισσότερα για τις εταιρείες που αναπτύσσουν τα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Εν αναμονή είμαστε και για τις εξαγγελίες του Προέδρου των ΗΠΑ όσον αφορά το πράσινο υδρογόνο-θα επανέλθουμε λοιπόν μόλις γίνουν- ενώ ήδη πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες διεκδικούν έργα όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ στον τομέα αυτό έχουν μια δυνατή παράδοση.

Η δανέζικη European Energy για παράδειγμα απέκτησε πρόσφατα 1.276 στρέμματα γης στο Τέξας, προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης με την Renewable Energy International που εδρεύει στις ΗΠΑ, με σκοπό να αρχίσουν την κατασκευή ηλιακού πάρκου και εως το 2023 να το έχουν συνδέσει στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Επιπλέον σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το γραφείο τη Renewable Energy International ως πλατφόρμα για να ξεκινήσει την ανάπτυξη και άλλων έργων ηλιακής ενέργειας στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρόμοιες κινήσεις περιμένουμε και από άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες λίαν συντόμως.

Οι ελληνικές εταιρείες με δυνατό πόδι στις ΗΠΑ

Τιτάν

Η αγορά των ΗΠΑ αποτελεί τη βασική αγορά δραστηριοποίησης του Τιτάνα με το 58,4% του κύκλου εργασιών και το 61% περίπου των λειτουργικών κερδών του Ομίλου να προέρχονται από εκεί. Ως εκ τούτου, η έκρηξη υποδομών στις ΗΠΑ είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο νέο για την εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ανατολική ακτή με δύο εργοστάσια τσιμέντου και 8 λατομεία.

Η Ελλάδα επίσης είναι μια ακόμα αγορά στην οποία αναμένεται μεγάλη αύξηση στα έργα υποδομών –χάρη στο ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης- με το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει προαναγγείλει έργα υποδομών ύψους 13 δισ. ευρώ, ενώ ήδη τα ιδιωτικά έργα του Ελληνικού και του αεροδρομίου στο Καστέλι αναμένεται ν’ αυξήσουν τη ζήτηση για τσιμέντο. Τα Βαλκάνια, αναμένεται να διατηρήσουν την ταχύτητα του 2020, έτος κατά το οποίο ανέβασαν την συνεισφορά τους στα λειτουργικά κέρδη από το 28,9% στο 33,6%.

Όσον αφορά τώρα τη συνολική χρήση 2020, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 65,4 εκατ.ευρώ από 50,9 εκατ. το 2019. Σε μη προσαρμοσμένη βάση βέβαια υποχώρησαν στο 1,5 εκατ.ευρώ ως αποτέλεσμα λογιστικών μη ταμειακών χρεώσεων ύψους 63,9 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την Αίγυπτο, τη δεύτερη προβληματική αγορά μετά την Τουρκία. (σ.σ:Απομειώθηκε πλήρως η λογιστική υπεραξία (goodwill) της Αιγύπτου ύψους 46,6 εκατ. ευρώ μέσω αυξημένων αποσβέσεων και αντιλογίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 17,3εκατ. ευρώ).

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο πρέπει να δώσουμε βάση είναι ότι η Τιτάν εμφάνισε το υψηλότερο EBITDA από το 2010, προσεγγίζοντας τα 286,2 εκατ. ευρώ, ενώ εμφάνισε αυτό που πάντα μας ενθουσιάζει σε έναν ισολογισμό, ήτοι εξαιρετικές λειτουργικές ταμειακές ροές χάρη στις οποίες υποχώρησε ο καθαρός δανεισμός στα 684 εκατ. ευρώ και ο δείκτης Net Debt/ ΕΒΙΤDA οριοθετήθηκε στις 2,35 φορές.

Η διοίκηση πρότεινε την επιστροφή κεφαλαίου 0,40 ευρώ ανά μετοχή –ήτοι απόδοση 2,8%- και την ακύρωση του 5% του συνόλου των μετοχών που έχει στην κατοχή της η εταιρεία.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται πέριξ των 1.370 MW, με κατανομή 728 MW στην Ελλάδα, 510 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά δηλαδή διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ ο πενταετής στόχος της διοίκησης είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύ της εταιρείας να φτάσει τα 2,8 GW.

Όπως φαίνεται από την κατανομή ισχύος, η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά την ελληνική για τον όμιλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η ελληνική εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες της αμερικανικής αγοράς. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει κινηθεί στις ΗΠΑ εξαγοράζοντας ήδη αδειοδοτημένα έργα τα οποία στη συνέχεια κατασκεύαζει. Τα μεγάλα έργα που θα προωθήσει το πακέτο Biden θέτουν μια βάση να αυξηθεί σημαντικά η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου στην αμερικανική αγορά.

(Περισσότερα για την Τέρνα Ενεργειακή μπορείτε να διαβάσετε εδώ). https://www.liberal.gr/economy/terna-energeiaki-to-growth-story-tis-prasinis-epochis/333843

Όμιλος Viohalco

Οι εταιρείες της Βιοχάλκο έχουν σημαντική έκθεση στην αμερικανική αγορά. Η αγορά των ΗΠΑ αποτελεί μια από τις κυριότερες για την Elvalhalcor, μιας και περίπου το 10% των πωλήσεων κατευθύνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για την ακρίβεια οι ΗΠΑ αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη αγορά της πίσω από τη Γερμανία (13%) και την Ιταλία (11%).

Το 2020 η εταιρεία πορεύθηκε σταθερά παρουσιάζοντας οριακή μείωση του κύκλου εργασιών κατά 0,8% στα 2.028,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.044,6 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA άγγιξαν τα 136 εκ. ευρώ έναντι 140 εκ. ευρώ για το 2019, δικαιώνοντας τις στρατηγικές επιλογές της παραγωγικής ευελιξίας και της διασποράς του ρίσκου τόσο σε προϊόντα, όσο και σε αγορές.



Ευκαιρίες αναμένεται να παρουσιαστούν και για την Ελληνικά Καλώδια της Cenergy Holdings- παράγει χερσαία και υποβρύχια καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας- δεδομένης της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων και των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του 2020, πρόκειται για μια χρονιά -ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για τη CENERGY Holdings, καθώς το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ (αύξηση 13% σε ετήσια βάση). Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2020 ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την αυστηρή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και ικανοποιητικά προχωρά η απομόχλευση, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται κατά 83 εκατ.ευρώ, στα 331 εκατ.ευρώ. Στα τέλη του 2020 οι ανεκτέλεστες παραγγελίες ήταν πέριξ των 500 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι δεδομένης της ταχύτητας της πράσινης μετάβασης της Mytilineos, σε συνδυασμό με την έκρηξη ενεργειακών έργων λόγω του αμερικανικού πακέτου υποδομών, την στήλη δεν θα την εκπλήξει αν σύντομα το όνομα της φιγουράρει σε σημαντικά ενεργειακά projects και στις ΗΠΑ.(σ.σ: περισσότερα για την Μytilineos μπορείτε να διαβάσετε στο πρόσφατο αφιέρωμα μας εδώ).

