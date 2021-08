Το νέο Mercedes-Benz Citan. Ο πρακτικός και άνετος σύμμαχος στις καθημερινές προκλήσεις

Πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και σύγχρονα συστήματα συγκράτησης διαθέσιμα στον βασικό εξοπλισμό

Εκτεταμένες –διαισθητικές- επιλογές ελέγχου χάρη στο MBUX μέσω φωνητικών εντολών «Hey Mercedes»

Πολλές ψηφιακές υπηρεσίες «Mercedes me connect» για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ευφυΐα.

«Το νέο Mercedes-Benz Citan έχει επανασχεδιαστεί πλήρως από επαγγελματίες για επαγγελματίες», αναφέρει ο Marcus Breitschwerdt, επικεφαλής της Mercedes-Benz Vans. «Από την σχεδίαση ως τα οδηγικά του χαρακτηριστικά, χωρίς να παραβλέπουμε την ασφάλεια και τα συστήματα συνδεσιμότητας, η νέα γενιά των μικρών Vans έχει το DNA της Mercedes-Benz».

Η ασφάλεια αποτελεί βασική αξία για τη Mercedes-Benz. Η στιβαρή δομή του αμαξώματος με τις ζώνες παραμόρφωσης, οι έως και επτά αερόσακοι του βασικού εξοπλισμού αλλά και η εκτενής γκάμα σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης στην οδήγηση, συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση, υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας το έργο του οδηγού σε διάφορες περιστάσεις.

Ωστόσο τα εν λόγω συστήματα δεν είναι η μόνη υποστήριξη στο έργο του οδηγού: όπως και ο μεγαλύτερος «αδελφός» του, το Sprinter, αλλά και τα επιβατικά μοντέλα της Mercedes-Benz, το νέο Citan μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με το διαισθητικά λειτουργικό και αυτό-διδασκόμενο σύστημα infotainment «MBUX» (Mercedes-Benz User Experience). Επιπρόσθετα, το νέο Citan είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει πολλές ψηφιακές υπηρεσίες του Mercedes me connect. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες είναι πάντα συνδεδεμένοι με το όχημα, ανεξαρτήτως του που βρίσκονται. Έτσι, σημαντικές πληροφορίες είναι μόνιμα διαθέσιμες σε αυτούς προς χρήση, είτε βρίσκονται εντός του οχήματος, είτε όχι.

Προβλέποντας δύσκολες καταστάσεις: τα συστήματα ασφάλειας

«Κατά τον συντονισμό των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, στόχος μας ήταν να ενσωματώσουμε τη φιλοσοφία της Mercedes-Benz Cars, πάντα με γνώμονα της άνετες και αρμονικές επεμβάσεις και στον τομέα των Vans», αναφέρει ο Dirk Hipp, Επικεφαλής Μηχανικός της Mercedes-Benz Small Vans. Τέτοιου είδους επεμβάσεις τις οποίες ο πελάτης αρχικά είναι δύσκολο να αντιληφθεί αφορούν στο ESP αλλά επίσης και στα Hill Start Assist ή Crosswind Assist.

Υποστηριζόμενα από ραντάρ, αισθητήρες υπερήχων αλλά και κάμερες, τα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης και στάθμευσης, παρατηρούν την κίνηση και τα όσα συμβαίνουν γύρω από το όχημα και αν αυτό είναι αναγκαίο, προειδοποιούν ή βοηθούν τον οδηγό παρεμβατικά. Όπως και στις νέες γενιές των Mercedes-Benz C-Class & S-Class, το Active Lane Keeping Assist πραγματοποιεί παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης διασφαλίζοντας πιο άνετη οδήγηση.

Πέραν των –υποχρεωτικών από το νόμο- συστημάτων ABS και ESP, η νέα γενιά του Citan εφοδιάζεται με συστήματα όπως τα Hill Start Assist, Crosswind Assist, το σύστημα ελέγχου κόπωσης ATTENTION ASSIST αλλά και το σύστημα κλήσης εκτάκτου ανάγκης, στον βασικό της εξοπλισμό. Τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού στις επιβατικές εκδόσεις Citan Tourer είναι ακόμη περισσότερα καθώς, στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το Active Brake Assist, η ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας (Blind Spot Assist) και ο περιοριστής ταχύτητας (Speed Limit)

Προαιρετικά είναι διαθέσιμα πολλά ακόμη συστήματα υποβοήθησης οδήγησης` όπως η ενεργή υποβοήθηση απόστασης DISTRONIC, που είναι σε θέση να ρυθμίζει αυτόματα την κίνηση σε συνθήκες έντονου κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά και η ενεργή υποβοήθηση διεύθυνσης (Active Steering Assist) που βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το νέο Citan πάντα στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας του.

Προηγμένες είναι και οι λύσεις που το νέο Citan ενσωματώνει στον τομέα της παθητικής ασφάλειας: π.χ. το Citan Tourer φέρει στον βασικό του εξοπλισμό έναν νέο –κεντρικό- αερόσακο που μπορεί να ενεργοποιηθεί στον χώρο μεταξύ του οδηγού και του συνοδηγού, σε περίπτωση ισχυρής πλευρικής πρόσκρουσης. Συνολικά επτά αερόσακοι αναλαμβάνουν να προστατεύουν τους επιβάτες ενώ οι εκδόσεις Van εφοδιάζονται με έξι αερόσακους.

Καταλαβαίνει ακόμη και έμμεσες φωνητικές εντολές: MBUX με το σύστημα ελέγχου «Hey Mercedes»

Με πανίσχυρους επεξεργαστές, λογισμικό που έχει τη δυνατότητα… να μαθαίνει, οθόνες υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετικά γραφικά, το σύστημα MBUX (Mercedes-Benz User Experience) οδηγεί τον τρόπο ελέγχου της λειτουργίας ενός οχήματος σε νέα επίπεδα.

Το νέο Citan είναι διαθέσιμο προαιρετικά με διάφορες εκδόσεις του MBUΧ. Στα πλεονεκτήματα του συστήματος περιλαμβάνεται ο διαισθητικός χειρισμός διαφόρων λειτουργιών του οχήματος μέσω της οθόνης αφής επτά ιντσών ή μέσω πλήκτρων αφής στο τιμόνι, καθώς και «hands-free» σύνδεση μέσω Bluetooth και ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB και DAB+). Αντίστοιχα, η λειτουργία του συστήματος πλοήγησης με την εξαιρετικά γρήγορη βάση δεδομένων (σκληρός δίσκος) ελέγχεται μέσω φωνητικών εντολών χάρη στο σύστημα «Hey Mercedes».

Οι επιθυμητοί προορισμοί μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα ως διευθύνσεις τριών λέξεων, με βάση το σύστημα what3word (w3w). Το what3words είναι ουσιαστικά ο ευκολότερος τρόπος καθορισμού μιας τοποθεσίας. Μέσω αυτού, όλες οι τοποθεσίες στον πλανήτη διαχωρίζονται σε τετράγωνα διαστάσεων 3x3 μέτρων, στο καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί μια μοναδική διεύθυνση τριών λέξεων – αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την αναζήτηση προορισμών, ειδικά σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Με το MBUX, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών συνδεσιμότητας και σε συνδυασμό με το Mercedes me, το MBUX γίνεται ακόμα πιο έξυπνο και ευκολότερο στη χρήση. Το «Hey Mercedes» λειτουργεί με φυσική γλώσσα, δηλαδή οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να μαθαίνουν συγκεκριμένες εντολές, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν την καθομιλουμένη. Άλλες λειτουργίες του Mercedes me connect περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως ο Εξ Αποστάσεως Έλεγχος Κατάστασης Οχήματος (Remote Retrieval of Vehicle Status), με τους χρήστες να μπορούν εύκολα, ανά πάσα στιγμή, να ελέγξουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το όχημα τους, για παράδειγμα από το σπίτι ή το γραφείο. Εξίσου πρακτικό, χάρη στις λειτουργίες «Navigation with Live Traffic Information» και «Car-to-X data» ο πελάτης είναι σε θέση να κινείται στην διαδρομή που επιθυμεί, βασιζόμενος σε στοιχεία που λαμβάνει για αυτήν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει αποφυγή των μποτιλιαρισμάτων και μεταφράζεται σε μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου.

Η Mercedes-Benz στην κατηγορία των μικρών ελαφρών επαγγελματικών

Οι συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις σε συνδυασμό με τους γενναιόδωρους χώρους στο εσωτερικό και τον μεγάλο ωφέλιμο όγκο φόρτωσης, διασφαλίζουν ένα ευρύ και πολυσύνθετο φάσμα εφαρμογών για το νέο Citan, ειδικά στον κλάδο των διανομών εντός της πόλης. Οι συρόμενες πόρτες με το μεγάλο ωφέλιμο πλάτος, σε αμφότερες τις πλευρές του οχήματος σε συνδυασμό με την μικρή απόσταση του δαπέδου φόρτωσης από το έδαφος, διευκολύνουν τόσο την πρόσβαση στο εσωτερικό του οχήματος όσο και την φόρτωση / εκφόρτωση του. Το Citan Tourer, η επιβατική έκδοση του μοντέλου, αποτελεί την ιδανική επιλογή για άνετες διαδρομές ενώ διακρίνεται για την κορυφαία λειτουργικότητα και μεταβλητότητα του, πέραν του ολοκληρωμένου εξοπλισμού ασφάλειας και του υψηλού επιπέδου διευκόλυνσης του έργου του οδηγού.

Το νέο Citan και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοσή του, θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους στις 25 Αυγούστου 2021. Η νέα γενιά ήρθε για να αντικαταστήσει τον προκάτοχό του που έκανε την είσοδό του στην αγορά το 2012 και καθιέρωσε τη Mercedes-Benz στην κατηγορία των μικρών Vans.

Μια πρόγευση μέχρι τα αποκαλυπτήρια στις 25 Αυγούστου: https://youtu.be/mqEILkkfO0U