Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ (Nexta)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχθηκε την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ και έχει ξεκινήσει η ειδική διαδικασία εισόδου, αναφέρει στο Twitter το πρακτορείο Nexta.

Για να γίνει επίσημα η Ουκρανία μέλος της ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν για την ένταξή της και να την εγκρίνουν. Προς το παρόν, η Ουκρανία παραμένει υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέβαλε χθες, Δευτέρα (28 Φεβρουαρίου) επίσημο αίτημα για να επιτρέψει στη χώρα του να αποκτήσει «άμεση» ένταξη, στο πλαίσιο μιας ειδικής «fast track» διαδικασίας, καθώς αμύνεται από μια ρωσική εισβολή.

«Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την άμεση ένταξη της Ουκρανίας μέσω μιας νέας ειδικής διαδικασίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, καθώς οι μάχες με τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην ΕΕ παρέδωσε την αίτηση της χώρας του στον Γάλλο πρεσβευτή στην ΕΕ, καθώς η Γαλλία βρίσκεται επί του παρόντος στο τιμόνι της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Η αίτηση έχει καταχωρηθεί. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει», είπε ο Τσέντσοφ.

Handed over 🇺🇦 application for the EU membership signed by President @ZelenskyyUa to 🇫🇷 PermRep to the EU Philippe Léglise-Costa, current Presidency of the Council of the EU @Europe2022FR.

Application is registered. Process has been started. #UkraineIsEU #EUisUkraine 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/BBcx7UI6ST