Το All new Renault Express Van, στην Έκθεση Horeca 2022

To All new Renault Express Van, που λανσαρίστηκε με επιτυχία στην ελληνική αγορά, θα πρωταγωνιστήσει στη HORECA 2022, τη μεγάλη διεθνή έκθεση για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης, που, εφέτος, διοργανώνεται από 11-14 Φεβρουαρίου στο σύγχρονο εκθεσιακό χώρο του Metropolitan Expo.

Το All new Renault Express Van είναι κάτι παραπάνω από ένα σύγχρονο, πρακτικό και αποδοτικό van. Είναι η ενσάρκωση της τεχνολογικής εξέλιξης και της ποιοτικής αναβάθμισης του value for money, με τη σφραγίδα της πολύχρονης εμπειρίας της Renault, ως ηγέτη στα επαγγελματικά οχήματα στην ευρωπαϊκή αγορά, επί σειρά ετών.

Με στιβαρή και δυναμική σχεδίαση, με την καλύτερη αναλογία μήκους καρότσας/μήκους αμαξώματος και εφοδιασμένο με τον καταξιωμένο κινητήρα diesel 1.5 Blue dCi, με 75 και 95 ίππους, σύγχρονων προδιαγραφών ρύπων Euro D full, το All new Renault Express Van καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, ενώ προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής - μεγέθους - εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα, το All new Renault Express Van διαθέτει τις καλύτερες αναλογίες στην κατηγορία του, με 1,91 μ. μήκος χώρου φόρτωσης (με πλήρες διαχωριστικό) για ένα όχημα συνολικού μήκους 4,39 μ. και πλευρική συρόμενη πόρτα πλάτους 716 χλστ. Πρακτικό όσο ποτέ άλλοτε, το νέο μοντέλο προσφέρει ωφέλιμο φορτίο 650 κιλών. Παράλληλα, προσφέρει κορυφαία τιμή χωρητικότητας αποθήκευσης στην καμπίνα και μέγιστο όγκο φόρτωσης που φτάνει τα 3,7 μ³.

To All new Renault Express Van είναι εφοδιασμένο με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, όπως τα Wide View Miror, Trailer Stability Assist, Hill Start Assist, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και υαλοκαθαριστήρων, αλλά και με σύγχρονα συστήματα πολυμέσων, όπως το Renault EASY LINK με οθόνη αφής 8", smartphone mirroring και κάμερα οπισθοπορείας.

Το All new Renault Express Van κοστίζει από 16.935€ (+ΦΠΑ 24%), ενώ καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με όριο 100.000 χλμ. (όποιο συμβεί πρώτο και απεριόριστα για τα 2 πρώτα έτη), με δωρεάν 5ετή οδική βοήθεια, εγγύηση βαφής 3 ετών και αντισκωριακή εγγύηση 12 ετών (χωρίς όριο χιλιομέτρων).

Από τις 11 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2022, η HORECA 2022, που διοργανώνεται κάθε χρόνο, εφέτος θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, φιλοξενώντας 550 εκθέτες και φέρνοντας σε επαφή τους επαγγελματίες του Τουρισμού με ολόκληρη την προμηθευτική αλυσίδα, με επιχειρήσεις ξενοδοχειακού και εστιατορικού εξοπλισμού, με τεχνολογικές λύσεις και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και με εταιρείες που ειδικεύονται στην κατασκευή, την ανακαίνιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

To All new Renault Express Van, σε 2 παραλλαγές εξοπλισμού και μετασκευών, θα βρίσκεται στο περίπτερο B15 στο Hall 2 του σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Teoren Motors A.E. του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault – Dacia στην Ελλάδα, θα είναι εκεί για να υποδεχτεί το κοινό, ενημερώνοντας τους επισκέπτες για όλες τις προϊοντικές και αγοραστικές επιλογές του δημοφιλούς επαγγελματικού.