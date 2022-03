Την Παρασκευή η τηλεδιάσκεψη των 4 του Νότου για το ενεργειακό

Σε τηλεδιάσκεψη με τους Μάριο Ντράγκι, Πέδρο Σάντσεθ και Πέδρο Κόστα θα συμμετάσχει την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου οι τέσσερις χώρες του ευρωπαϊκού Νότο να διαμορφώσουν κοινή γραμμή σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 24 και 25 Μαρτίου.

Italy's PM Mario Draghi 🇮🇹 will meet on Friday at 11am in Rome PM Pedro Sanchez of Spain 🇪🇸, PM Antonio Costa of Portugal 🇵🇹 and (in VTC) PM Kyriakos Mitsotakis of Greece 🇬🇷, ahead of next week's European Council 🇪🇺 meeting.