Τηλεφωνική επικοινωνία του Σαρλ Μισέλ με τον πατέρα του Ρομάν Προτασέβιτς

Επικοινωνία με τον πατέρα του Ρομάν Προτασέβιτς, Ντμίτρι, είχε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Twitter.

«Μόλις κάλεσα τον Nτμίτρι Προτασέβιτς για να εκφράσω την απόλυτη αλληλεγγύη της ΕΕ στην οικογένεια Προτασέβιτς και τη βαθιά μου συμπάθεια ως πατέρας», γράφει στην ανάρτησή του ο Σαρλ Μισέλ και προσθέτει: «Επαναλαμβάνω την έκκληση της ΕΕ στις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως τον γιο του Ρομάν, τη Σοφία Σαπέγκα καθώς και όλους τους πολιτικούς κρατουμένους».

I just called Dzmitry #Pratasevich to express the EU's fullest solidarity with the Pratasevich family and my deep empathy as a father.



I reiterate the EU’s call on #Belarus authorities to immediately release his son Raman, Sofia #Sapega as well as all political prisoners. pic.twitter.com/nSvl2ZXync