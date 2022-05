Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια - Κασουλίδη για το Κυπριακό

Ο στενός συντονισμός Ελλάδας - Κύπρου σε όλα τα ζητήματα και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του Ιωάννη Κασουλίδη, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο twitter.

I held phone call with #Cyprus FM @IKasoulides. Discussion on close 🇬🇷🇨🇾 coordination on all areas and the latest developments in the Cyprus issue. pic.twitter.com/PcRyXIuC36