Τηλεδιάσκεψη Τσιόδρα με Ισραηλινό καθηγητή Erber για το φάρμακο κατά του Covid-19

Τηλεδιάσκεψη, με αντικείμενο τα επόμενα βήματα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας - Ισραήλ για το φάρμακο κατά του κορονοϊού που αναπτύσσεται από τον Ισραηλινό καθηγητή Nadir Arber, είχε με τον τελευταίο ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην εν λόγω χώρα.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε η Ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα, με ανάρτηση στον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, στο twitter:

Professors Nadir Arber of Israel and Sotiris Tsiodras of Greece on a zoom call, discussed Prof. Arber's research, the medicine developed against coronavirus and cooperation following the meeting of the Prime Ministers of #Israel and #Greece pic.twitter.com/Piq8JyyxvS