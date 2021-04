Τι σημαίνει η επέκταση συμβολαίου του Χόλιντεϊ με τους Μπακς για τον «Αντέτο» και το ΝΒΑ

Το αρχικό ρίσκο απέδωσε, ωστόσο συνοδευόταν και από ένα υψηλό τίμημα το οποίο οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να πληρώσουν (και να ολοκληρώσουν). Τον περασμένο Δεκέμβριο, η ανταλλαγή του Τζρου Χόλιντεϊ από τη Νέα Ορλεάνη ήταν η απόδειξη της διοίκησης στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για ανταγωνιστικό ρόστερ, ώστε να τον πείσουν να υπογράψει την πενταετή επέκταση συμβολαίου. Εκείνες τις μέρες τα «Ελάφια» γνώριζαν τι διακινδυνεύουν, καθώς τόσο ο «Giannis» όσο και ο Αμερικανός γκαρντ θα μπορούσαν να μείνουν ελεύθεροι το καλοκαίρι του 2021. Το πρώτο βήμα, όμως, έγινε με τη δέσμευση του «Αντέτο».

Το βράδυ της Κυριακής (4/4), οι Μπακς «έδεσαν» και τον 30χρονο Χόλιντεϊ με μία συμφωνία με μεγάλο αντίτιμο, αλλά ουσιαστικά σχεδόν... υποχρεωτική αφού με την αρχική προσθήκη του έπεισαν τον MVP τους να μείνει. Ο πρώην γκαρντ των Σίξερς και Πέλικανς είχε όρο να μείνει ελεύθερος ή να επιλέξει την οψιόν και να παίξει μία ακόμη σεζόν στους Μπακς, αντί 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ελαβε αύξηση 20% στον φετινό μισθό των 25,1 εκατ., που δύσκολα θα έβρισκε σε άλλη ομάδα.

Jrue Holiday and Bucks have agreed on a four-year max extension worth up to $160M, per @ShamsCharania pic.twitter.com/lyTxAWos2f