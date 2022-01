Θρίλερ στη Μελβούρνη για τον Τζόκοβιτς - Παρέμβαση του Βελιγραδίου και οργή

Σε θρίλερ στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης εξελίσσεται η υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς, η οποία προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας. Όπως αναμενόταν, οι αυστραλιανές αρχές απέρριψαν το αίτημα για βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα υποχρεωθεί την Πέμπτη να φύγει από τη χώρα.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του πατέρα του νωρίτερα, όταν έμαθε πως ο Σέρβος τενίστας δεν μπορεί να εισέλθει στην Αυστραλία επειδή είναι ανεμβολίαστος και δεν έχει την κατάλληλη βίζα, καλώντας μάλιστα σε διαδηλώσεις.

«Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, κρατούν τον γιο μου αιχμάλωτο για πέντε ώρες. Αυτός είναι ένας αγώνας για τον ελεύθερο κόσμο, αυτός δεν είναι μόνο ένας αγώνας για τον Νόβακ, αλλά ένας αγώνας για ολόκληρο τον κόσμο! Αν δεν τον αφήσουν να φύγει σε μισή ώρα, θα βγούμε στο δρόμο, αυτός είναι αγώνας για όλους», ανέφερε στο Sputnik ο Σέρτζαν Τζόκοβιτς.

Οι αυστραλιανές Αρχές αποφάσισαν να μην του παρέχουν βίζα για παραμονή στη χώρα, όπου θα διεξαχθεί το Australian Open, σημαντικό τουρνουά και μέρος του Gran Slam.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε στην Αυστραλία θεωρώντας ότι με την «ιατρική εξαίρεση» για το εμβόλιο που είχε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, ωστόσο αυτές τις ώρες βρίσκεται μπλοκαρισμένος στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης, με τις Αρχές να μην του επιτρέπουν την είσοδο.

🚨 Novak Djokovic is being held at Melbourne Airport after claims he attempted to enter Australia using invalid documents