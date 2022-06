Γαλλικές εκλογές: Θρίλερ έως τον δεύτερο γύρο - Ελαφρύ προβάδισμα Μελανσόν, πρωτιά στις έδρες για Μακρόν

APimages

Οριακό προβάδισμα της συμμαχίας της Αριστεράς (NUPES) υπό τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, αλλά με διαφορά μικρότερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας από τον κεντρώο συνασπισμό του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν (25,6% έναντι 25,2%), δίνουν τα πρώτα αποτελέσματα του Α΄γύρου των γαλλικών βουλευτικών εκλογών.

Όσον αφορά στις έδρες που θα κερδίσει κάθε παράταξη στον δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής, η παράταξη του Μακρόν έρχεται σύμφωνα με δημοσκοπικές έρευνες πρώτη, με αρκετές πιθανότητες να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να έχει πάνω από 289 έδρες. Το Ensemble αναμένεται να συγκεντρώσει από 255 έως 295 έδρες, ενώ ο συνασπισμός NUPES από 150 έως 190 έδρες.

Σε ποσοστό ρεκόρ 52,8% ανήλθε η αποχή.

🔴 #Législatives2022 : #Ensemble pourrait obtenir entre 255 et 295 sièges à l'#AssembléeNationale, la #NUPES entre 150 et 190 sièges, selon les premières estimations pic.twitter.com/Ve8QyNcccP — FRANCE 24 Français (@France24_fr) June 12, 2022

Σύμφωνα με το exit poll της Ipsos που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός France 2 μετά το κλείσιμο της κάλπης, o αριστερός συνασπισμός και ο κεντρώος συνασπισμός συγκεντρώνουν αμφότεροι από 25,2%.

Στην τρίτη θέση έρχεται το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν με 18,9%, ενώ την τέταρτη θέση φέρεται να καταλαμβάνουν οι Ρεπουμπλικανοί με 13,7%. Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, σε έδρες η παράταξη Μακρόν εμφανίζεται πρώτη, χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο πως θα έχει την πλειοψηφία.

Σύμφωνα πάντως με άλλο exit poll τoυ τηλεοπτικού δικτύου BFMTV, ο αριστερός συνασπισμός συγκεντρώνει ποσοστό της τάξεως του 26,20%, ενώ ο συνασπισμός του Κέντρου 25,8%.

Στα αποτελέσματα των Γάλλων του εξωτερικού, 8 από τις 11 περιφέρειες κερδίζει ο συνασπισμός του Μακρόν, ενω δύο η αριστερή συμμαχία υπό τον Μελανσόν και μόλις μία το κόμμα της ακροδεξιάς Λεπέν.

Το θρίλερ του δεύτερου γύρου

Οι αναλύσεις συμφωνούν ότι ενόψει δεύτερου γύρου, ο Μακρόν θα επιχειρήσει να αλλιεύσει βουλευτές από την κατακερματισμένη κεντροδεξιά, προκειμένου να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, δηλαδή 289, ώστε να εξασφαλίσει μια κυβερνητική πλειοψηφία, ικανή να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις της ατζέντας του.

Αν τα καταφέρει, τότε η αριστερή συμμαχία (NUPES) δεν θα μπει στην κυβέρνηση, παρά θα παραμείνει μια πολύ ισχυρή αντιπολίτευση, με όσα προβλήματα αυτό συνεπάγεται για το κυβερντικό έργο. Διαφορετικά, αν ο Μακρόν δεν πετύχει να συγκεντρώσει το μαγικό αριθμό των 289 και στο δεύτερο γύρο ανακηρυχθεί πρώτος ο συνασπισμός του Μελανσόν, τότε, θα πρέπει αναγκαστικά να συνεργαστεί με αυτόν, οπότε θα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο από το σημερινό.