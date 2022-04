Τελεσίγραφο Πούτιν για παράδοση της Μαριούπολης - Καμία κίνηση από Ουκρανία

Η Ρωσία διεμήνυσε στις ουκρανικές δυνάμεις που πολεμούν στη Μαριούπολη να καταθέσουν σήμερα το πρωί τα όπλα για να σώσουν τη ζωή τους, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για οποιαδήποτε δραστηριότητα δύο ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ το τελεσίγραφο στις 06:00 (ώρα Ελλάδας) σ' αυτό το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε όλη τη χώρα νωρίς σήμερα το πρωί, κάτι που συμβαίνει τακτικά και, σύμφωνα με πρωινή αναφορά των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στη Μαριούπολη συνεχίσθηκαν και υπήρξαν «επιθετικές επιχειρήσεις κοντά στο λιμάνι».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως σημειώθηκε μια έκρηξη στο Κίεβο χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα στρατεύματά του εκκαθάρισαν την αστική περιοχή της Μαριούπολης και μόνο ένα μικρό απόσπασμα ουκρανών μαχητών παρέμενε χθες σε ένα γιγάντιο εργοστάσιο χαλυβουργίας.

Ο ισχυρισμός της Μόσχας ότι ελέγχει σχεδόν πλήρως τη Μαριούπολη δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή. Αν επιβεβαιωθεί, η Μαριούπολη θα είναι η πρώτη μεγάλη πόλη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

«Λαμβάνοντας υπόψη την καταστροφική κατάσταση που επικρατεί στο μεταλλουργικό εργοστάσιο Azovstal και καθοδηγούμενες από καθαρά ανθρωπιστικές αρχές, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνμάμεις προσφέρουν στους μαχητές των εθνικιστικών ταγμάτων και στους ξένους μισθοφόρους την ευκαιρία να σταματήσουν τις εχθροπραξίες από τις 06:00 (ώρα Μόσχας) και να καταθέσουν τα όπλα τους», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Άμυνας.

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα θα έχουν την εγγύηση ότι δεν θα κινδυνεύσει η ζωή τους», ανέφερε ακόμη το ρωσικό υπουργείο προσθέτοντας πως οι μαχητές μπορούν να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο μέχρι τις 10 π.μ. χωρίς όπλα ούτε πυρομαχικά.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Κίεβο.

Το εργοστάσιο Azovstal, το οποίο περιγράφεται σαν ένα φρούριο μέσα σε μια πόλη, βρίσκεται σε μια βιομηχανική περιοχή στα παράλια της Αζοφικής Θάλασσας και εκτείνεται σε περισσότερο από 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στα οποία βρίσκονται χιλιάδες κτίρια, υψικάμινοι και σιδηρογραμμές.

Στους υπερασπιστές της πόλης περιλαμβάνονται ουκρανοί πεζοναύτες, μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, μια ταξιαρχία της Εθνοφρουράς και το Σύνταγμα Αζόφ, μια πολιτοφυλακή που δημιουργήθηκε από ακροδεξιούς εθνικιστές και ενσωματώθηκε αργότερα στην Εθνοφρουρά. Δεν έγινε αμέσως γνωστό πόσοι μαχητές βρίσκονται μέσα στη χαλυβουργία.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη» στη Μαριούπολη, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ειδησεογραφική ιντερνετική πύλη Ukrainska Pravda. «Οι στρατιώτες μας είναι αποκλεισμένοι, οι τραυματίες είναι αποκλεισμένοι. Υπάρχει ανθρωπιστική κρίση... Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά αμύνονται».

