Τα συγχαρητήρια του Τζ. Πάιατ στον Κώστα Μπακογιάννη

Συγχαρητήρια στο νέο δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη απηύθυνε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

«Τα θερμότερα συγχαρητήρια στον Κώστα Μπακογιάννη. Προσβλέπω στη συνέχιση της ισχυρής συνεργασίας της Πρεσβείας με την πόλη των Αθηνών για να βοηθήσουμε αυτή την παγκόσμια πρωτεύουσα να παράγει έργο στους πολίτες της για το δώρο της δημοκρατίας που έχει δώσει στον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Tweet του ο πρέσβης των ΗΠΑ.

Ως περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννης είχε συνεργαστεί με την αμερικανική πρεσβεία σε σειρά αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Warmest congratulations to ⁦@KBakoyannis⁩ I look forward to continuing our strong Embassy partnership with ⁦@CityofAthens⁩ to help this global capital deliver for its citizens and for the gift of democracy it has given to the world pic.twitter.com/A1wxI4DR6C