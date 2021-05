Τα επιτρεπτά όρια του «6ου παίκτη» αρχίζουν να μην είναι ευδιάκριτα...

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είχε αποκαλέσει κάποτε το ΝΒΑ (και κυρίως την ατμόσφαιρά του) ως «θέατρο». Ο ίδιος ο Σέρβος προπονητής, όμως, όταν καθόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, είχε προαναγγείλει πως την επόμενη φορά που θα γίνονταν επεισόδια ακόμη και από οπαδούς της δικής του ομάδας, θα έπαιρνε τους «πράσινους» και θα αποχωρούσε από το παρκέ. Δεν το έκανε. Είναι αλήθεια, πάντως, ότι οι εκδηλώσεις των φαν σε Ευρώπη και Αμερική είναι διαφορετικές. Αν και στο ΝΒΑ, εσχάτως, τα επιτρεπτά όρια του κοινού «αλλοιώνονται»...

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/5), τη στιγμή που ο σταρ της Ουάσινγκτον, Ράσελ Ουέστμπρουκ, αποχωρούσε με μικροτραυματισμό, οπαδός της Φιλαδέλφεια τού πέταξε... ποπ κορν στη φυσούνα! Ο «Ρας» έγινε έξαλλος και άνθρωποι των Ουίζαρντς τον συγκράτησαν ώστε να μην επιτεθεί στην κερκίδα. Ο Αμερικανός ρέκορντμαν των τριπλ – νταμπλ στην ιστορία του ΝΒΑ, έχει γίνει «στόχος» και προ διετίας, στη Γιούτα...

Τότε, ένας φίλος των Τζαζ είχε χρησιμοποιήσει ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον του. Ακόμη και παίκτες της Γιούτα στήριξαν τον Ουέστμπρουκ, «σπάζοντας» το «πρωτόκολλο» του «χαϊδέματος» του λεγόμενου «6ου παίκτη» και η διοίκηση τιμώρησε τον «ομιλητικό» φαν με δια βίου αποκλεισμό από το γήπεδο! Ο παίκτης και ο οπαδός είχαν να πουν διαφορετικές ιστορίες, με τον δεύτερο να καταθέτει αγωγή τόσο κατά του τότε γκαρντ των Θάντερ όσο και εναντίον των Τζαζ για την αποβολή του.

Τη στιγμή που το ΝΒΑ πανηγυρίζει για την επιστροφή του κοινού στις κερκίδες, το βράδυ της Τετάρτης στη Νέα Υόρκη, η κόντρα των 15.000 κατόχων των ακριβών εισιτηρίων του «Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν» με τον Τρέι Γιανγκ συνεχιζόταν. Ο νεαρός γκαρντ της Ατλάντα είχε πετύχει το νικητήριο καλάθι στην πρεμιέρα και στο δεύτερο ματς και είχε απαντήσει στους οπαδούς που τον έβριζαν.

Ο βετεράνος γκαρντ των Νικς, Ντέρικ Ρόουζ, είχε διαπιστώσει πως «το σημερινό ΝΒΑ είναι “σοφτ”» και προειδοποίησε τον Γιανγκ για σκληρότερη αντιμετώπιση από τους φαν της Νέας Υόρκης Ούτε εκείνος, πάντως, περίμενε να φτάσει η βεντέτα στο σημείο ένας οπαδός να... φτύσει τον σταρ των Χοκς! Το βίντεο δεν είναι μεν «καθαρό», αλλά το θέμα παίρνει διαστάσεις, στην εποχή του κορονοϊού.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, σχολίασε για τη δική του περίπτωση πως «δεν θα υπήρχε περίπτωση ένας άγνωστος τύπος να έρθει στον δρόμο και να μου πετάξει ποπ κορν, γιατί όλοι γνωρίζουμε ποια θα ήταν η συνέχεια... Υπάρχουν, όμως, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν πράγματα εκ του ασφαλούς». Ο σταρ των Λέικερς, ΛεΜπρον Τζέιμς, ο οποίος προ εβδομάδων είχε καυγά με μία οπαδό στην Ατλάντα, ζήτησε αφενός τιμωρία του οπαδού των Σίξερς, με αναγνώρισή του από το βίντεο. Αφετέρου, απαίτησε να «προστατεύσουμε τους παίκτες», καθώς «δεν υπάρχει δικαιολογία και ξέρουμε τι θα γινόταν αν οι πρωταγωνιστές ήταν στην αντίθετη πλευρά». Οι Σίξερς, πάντως, ενημέρωσαν πως τιμώρησαν τον οπαδό τους με επ’ αόριστον αποκλεισμό, κάτι που έκαναν και οι Νικς, μαζί με απολογία προς τον Τρέι Γιανγκ.

By the way WE AS THE PLAYERS wanna see who threw that popcorn on Russ while he was leaving the game tonight with a injury!! There’s cameras all over arenas so there’s no excuse! Cause if the 👟 was on the other 🦶🏾.🎥 #ProtectOurPlayers