Σύνοδος Μπάιντεν - Πούτιν: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση - Σε αναμονή των συνεντεύξεων Τύπου

Οι διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών στη Γενεύη της Ελβετίας ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σε πλάνα που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters διακρίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να βγαίνει από τη Βίλα Λα Γκρανζ και να κάνει μια χειρονομία επιδοκιμασίας, προτού να μπει στη λιμουζίνα που τον περίμενε.

Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, ενώ ξεχωριστή συνέντευξη θα παραχωρήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το ρωσικό πρακτορείο IFAX, επικαλούμενο μια πηγή σε μια από τις αντιπροσωπείες, μετέδωσε ότι οι συνομιλίες των δύο ηγετών ήταν αρκετά επιτυχημένες.

Η σύνοδος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον ομόλογο του πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε με μια χειραψία και μια φωτογραφία με τον οικοδεσπότη πρόεδρο της Ελβετίας στη μέση, στην τοποθεσία Villa La Grange, δίπλα στη Λίμνη της Γενεύης φέρνοντας στο νου αναμνήσεις από την αντίστοιχη σύνοδο στην ίδια τοποθεσία των Ρόναλντ Ρέιγκαν και Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το 1985.

HAPPENING NOW: Biden and Putin shake hands and kick off a summit in Geneva in an effort to dial back tensions between the U.S. and Russia https://t.co/Ukac7kZ2hs pic.twitter.com/vb6ln7UXAR