Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Εμβολιασμών για το εμβόλιο της AstraZeneca - Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί

Το αν θα συνεχιστεί ή όχι η χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca θα απασχολήσει αύριο σε συνεδρίαση της την Επιτροπή Εμβολιασμών μετά την ανάκλησή του από τις αρμόδιες αρχές για τους εμβολιασμούς, αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, ύστερα από τις νέες αναφορές θρόμβωσης στην Ευρώπη, αναμένοντας ωστόσο τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συγκαλείται εκτάκτως την Πέμπτη για να εξετάσει επίσης τα νέα δεδομένα ως προς το εμβόλιο της φαρμακοβιομηχανίας, ενώ ήδη σήμερα ανέστειλαν την χορήγηση του εμβολίου Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Ολλανδία ακολουθώντας 10 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες.(Ιρλανδία, ενώ ήδη Ισλανδία, Δανία, Νορβηγία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Αυστρία).

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα το εμβόλιο χορηγείται στην ηλικιακή ομάδα 60- 64 ετών και είχε δοθεί πράσινο φως για τη χρήση του και σε μεγαλύτερες ηλικίες και μέχρι την παρούσα εβδομάδα είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 170.000 εμβολιασμοί, σε σύνολο 352.000 κλεισμένων ραντεβού, όπως γνωστοποίησε και ο γενικός γραμματέας και επικεφαλής του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τον εμβολιασμό, κ. Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ερωτηματικά προκύπτουν σε περίπτωση αναστολής των εμβολιασμών αν θα υπάρξει χορήγηση της δεύτερης δόσης σε όσους ήδη το έχουν κάνει, καθώς και το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού προγράμματος με δεδομένο ότι έχει δρομολογηθεί μεγάλος αριθμός εμβολιασμών με το συγκεκριμένο εμβόλιο και είχε σχεδιαστεί για μελλοντική χρήση μεγάλου αριθμού πολιτών.

Πάντως σε ειδική συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών που πραγματοποιήθηκε χθες και εξετάστηκε το ζήτημα που προέκυψε με αναφορές για μεμονωμένα περιστατικά θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca, έλαβε την απόφαση ότι ο εμβολιασμός με το συγκεκριμένο εμβόλιο πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, μέχρι νεωτέρας.

Υπό εξέταση οι θρομβώσεις από ΕΜΑ

Με ανακοίνωση του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) τονίζει πως συνεχίζει την έρευνα αναφορικά με περιστατικά θρομβώσεων σε πολίτες που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca. «Ο EMA ερευνά έναν αριθμό περιστατικό αιματικών θρόμβων σε άτομα που είχαν λάβει το εμβόλιο» σημειώνει η ανακοίνωση.

Αρκετές αρχές που είναι υπεύθυνες για εθνικές εκστρατείες εμβολίων σε χώρες της ΕΕ έχουν προσωρινά παύσει τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca. Αυτή είναι μια προφύλαξη που λαμβάνεται, ενώ ο EMA διερευνά μια σειρά από περιστατικά θρομβώσεων σε άτομα που είχαν λάβει το εμβόλιο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σημειώνει και προσθέτει ότι συμβάντα που αφορούσαν θρομβώσεις, μερικά με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων, έχουν συμβεί σε πολύ μικρό αριθμό ατόμων που έλαβαν το εμβόλιο.

«Πολλές χιλιάδες άνθρωποι αναπτύσσουν θρόμβους αίματος ετησίως στην Ε.Ε για διαφορετικούς λόγους. Ο αριθμός των θρομβοεμβολικών επεισοδίων συνολικά σε εμβολιασμένα άτομα φαίνεται να μην είναι υψηλότερος από αυτόν που παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό», τονίζει και συμπληρώνει ότι ο EMA συνεργάζεται στενά με την εταιρεία, με ειδικούς σε διαταραχές του αίματος και με άλλες υγειονομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του MHRA του Ηνωμένου Βασιλείου, με βάση την εμπειρία του με περίπου 11 εκατομμύρια χορηγούμενες δόσεις του εμβολίου και η έρευνα συνεχίστηκε το σαββατοκύριακο και θα γίνει προσεκτική ανάλυση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με θρομβοεμβολικά συμβάντα τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ειδικοί εξετάζουν λεπτομερώς όλα τα διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις για να προσδιορίσουν εάν το εμβόλιο μπορεί να συνέβαλε ή εάν το συμβάν πιθανότατα οφείλεται σε άλλες αιτίες. «Η επιτροπή ασφάλειας του EMA (PRAC) θα επανεξετάσει περαιτέρω τις πληροφορίες αύριο (Τρίτη) και συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 18 Μαρτίου για να καταλήξει σε περαιτέρω ενέργειες που ενδέχεται να χρειαστούν».

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η πανδημία είναι μια παγκόσμια κρίση, με καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία, στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, και συνεχίζει να αποτελεί μείζονα επιβάρυνση για τα συστήματα υγείας της ΕΕ. Τα εμβόλια για το COVID-19 συμβάλλουν στην προστασία των ατόμων από το να αρρωστήσουν, ειδικά επαγγελματίες υγείας και ευάλωτους πληθυσμούς, όπως ηλικιωμένοι ή άτομα με χρόνιες ασθένειες.

«Ενώ η έρευνά του συνεχίζεται, ο EMA παραμένει επί του παρόντος στην άποψη ότι τα οφέλη του εμβολίου AstraZeneca στην πρόληψη του COVID-19, με τον σχετικό κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου, υπερτερούν των κινδύνων παρενεργειών. Ο EMA θα συνεχίσει να επικοινωνεί περαιτέρω, όπως απαιτείται. Εν τω μεταξύ, όποιος έχει λάβει το εμβόλιο και έχει οποιαδήποτε ανησυχία θα πρέπει να επικοινωνήσει με έναν κατάλληλο επαγγελματία υγείας. Είναι σημαντικό τα άτομα που υποπτεύονται ότι μπορεί να έχουν παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό να το αναφέρουν στην εθνική αρχή φαρμάκων ή σε έναν επαγγελματία υγείας που μπορεί να τους βοηθήσει», καταλήγει.

Ανέστειλαν τη χορήγηση του εμβολίου Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία ανακοίνωσαν την αναστολή των εμβολιασμών με AstraZeneca, για προληπτικού λόγους εν αναμονή της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), αύριο, αλλά και για πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών ύστερα από τις νέες αναφορές θρόμβωσης σε Γερμανία και Ευρώπη. Ο Γερμανός υπουργός Υγείας τονίζει ότι το «φρένο» στη χρήση του εμβολιασμού με AstraZeneca γίνεται εξαιτίας περιστατικών θρομβώσεων.

«Αναστέλλουμε προκειμένου να εξετάσουμε περαιτέρω. Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι ανοιχτό», τόνισε ο κ. Σπαν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο υπουργός ανέφερε ότι στην Γερμανία έχουν καταγραφεί επτά τέτοια περιστατικά, επί συνόλου 1,7 εκατομμυρίων εμβολίων της συγκεκριμένης εταιρίας.

«Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος», εξήγησε και σημείωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η σύνδεση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και διαταραχών στην πήξη του αίματος. Συνέστησε δε σε όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους σε περίπτωση αιμορραγίας ή επίμονου πονοκεφάλου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) θα πρέπει τώρα να αποφασίσει εκ νέου «εάν και πώς τα νέα ευρήματα επηρεάζουν την έγκριση του εμβολίου», διευκρίνισε ο Γενς Σπαν και πρόσθεσε ότι οι αρμόδιοι χρειάζονται χρόνο προκειμένου να εξετάσουν τα τελευταία περιστατικά. «Περιμένουμε την διαδικασία του ελέγχου. Εάν ο ΕΜΑ εγκρίνει εκ νέου το εμβόλιο, οι εμβολιασμοί θα μπορούσαν να συνεχιστούν χωρίς πρόβλημα», επισήμανε ο Γερμανός υπουργός Υγείας και εξέφρασε την ελπίδα για μια έγκαιρη απόφαση του ΕΜΑ.

Την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης μεταδίδουν όλα τα γερμανικά ειδησεογραφικά μέσα, με την DW να σημειώνει ότι ελήφθη προληπτικά και μετά από σύσταση του γερμανικού εθνικού ρυθμιστή για τα εμβόλια, που ζήτησε περισσότερη διερεύνηση των περιστατικών.

