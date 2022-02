Συνεχίζονται οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας - Λευκορωσίας

Οι μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγονται στη Λευκορωσία με τη συμμετοχή ρωσικών και λευκορωσικών στρατευμάτων και επρόκειτο να ολοκληρωθούν σήμερα Κυριακή, θα συνεχιστούν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκορώσος υπουργός Άμυνας.

«Λόγω της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας κοντά στα σύνορά μας και της ανάφλεξης στο Ντονμπάς, η Λευκορωσία και η Ρωσία αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κοινές επιθεωρήσεις των δυνάμεων αντίδρασης», δήλωσε ο Βίκτορ Κρένιν.

Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει έως και 30.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία, τους οποίους και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως δυνάμεις εισβολής για να επιτεθεί στην Ουκρανία παρότι η Μόσχα διαψεύδει ότι έχει τέτοια πρόθεση.

