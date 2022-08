Συνάντηση Ν. Δένδια με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζον Κέρι

Τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα Τζον Κέρι υποδέχθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν μια γόνιμη συζήτηση για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ για το κλίμα και την προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διοργάνωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Διάσκεψης «Our Ocean Conference» το 2024 και τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

