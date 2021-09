Συνάντηση Μπορέλ-Τσαβούσογλου - Κυπριακό, σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και Αν. Μεσόγειος στο επίκεντρο

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, το Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αφγανιστάν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

«Η στενή συνεργασία και συντονισμός είναι το κλειδί» ανέφερε ο Μπορέλ σε ανάρτησή του για τη συνάντηση στο Twitter.

Good to see @MevlutCavusoglu in the sidelines of #UNGA.



We discussed EU - Turkey relations, the Cyprus issue, the situation in the Eastern Mediterranean and #Afghanistan. Close cooperation and coordination is key. pic.twitter.com/qAFG7Cq7wd