Συνάντηση Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Κροατίας

Σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο του Dubrovnik Forum.

Ο κ. Δένδιας τον ευχαρίστησε για τη θερμή φιλοξενία, ενώ συζήτησαν για την περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών Ελλάδας και Κροατίας, υπό το φως της φετινής 30ης επετείου σύναψης διπλωματικών σχέσεων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

In a brief meeting on the margins of @DubrovnikForum, I thanked my #Croatia counterpart & friend @grlicradman for the warm hospitality & discussed how to further deepen 🇬🇷-🇭🇷 ties in light of this year’s 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations. pic.twitter.com/CiGRf4VL8N