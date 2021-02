«Συναγερμός» για τη νέα μετάλλαξη, νέο επιχειρησιακό σχέδιο από υπ. Υγείας για ενδεχόμενο 3ο κύμα

Καινούργιο επιχειρησιακό σχέδιο, προσαρμοσμένο στα δεδομένα που συνεχώς αλλάζουν, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο 3ο κύμα, ετοιμάζει η κυβέρνηση, μετά και τον εντοπισμό κρούσματος της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω συζητήθηκαν σε έκτακτη σύσκεψη στο υπ. Υγείας, ενώ οι ειδικοί κάνουν λόγο για ισχυρές ενδείξεις ότι η μετάλλαξη είναι πιο μεταδοτική, συνδυάζεται με μεγαλύτερη θνησιμότητα, καθώς επίσης ότι τα εμβόλια είναι λιγότερο αποδοτικά. «Πρέπει να συνηθίσουμε ότι θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα», δήλωσε από την πλευρά του ο υπ. Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης.

Στην πράξη, υγειονομικές αρχές και κυβέρνηση καλούνται να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς μετά και τις νέες μεταλλάξεις, η μάχη για τη συγκράτηση της πανδημίας δείχνει να κινείται σε αχαρτογράφητα νερά. «Έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη είναι πιο μεταδοτική, γεγονός που συνδυάζεται με μεγαλύτερη θνησιμότητα», δήλωσε ο καθηγητής Ν. Σύψας, κάνοντας λόγο για επίσης ισχυρές ενδείξεις ότι τα εμβόλια είναι λιγότερο αποδοτικά στην προκειμένη περίπτωση.

Την εξίσωση καθιστά ακόμη πιο δύσκολη η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης για τον ρυθμό με τον οποίο θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα να παραμένει ασαφές το πότε θα είναι εφικτό το πλήρες άνοιγμα της οικονομίας. «Λαμβάνουμε προληπτικά μετρά προσπαθώντας να προλάβουμε το ολικό lockdown, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε δε θα διστάσουμε» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Αδ. Γεωργιάδης, διευρκινίζοντας ότι το 70% της επικρατείας στο λιανικό εμπόριο λειτουργεί, ενώ στις κόκκινες περιοχές το λιανικό εμπόριο λειτουργεί με παράδοση έκτος και εντός, αλλά κι εκεί δεν είναι κλειστή η αγορά.

Τι προβλέπει το νέο σχέδιο του υπ. Υγείας

Στο μεταξύ ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, με έμφαση καταρχήν στην συνεχή εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού πάνω στα νέα δεδομένα και τις μεταλλάξεις του ιού, καταρτίζει το υπ. Υγείας. Σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Β.Κικίλια, συζητήθηκε ο νέος επιχειρησιακός συντονισμός που περιλαμβάνει την καταγραφή των διαθέσιμων «δυνάμεων», από κλίνες και εξοπλισμό μέχρι προσωπικό, καθώς και την ανασύνταξή τους εφόσον χρειαστεί, δηλαδή τη χρησιμοποίηση όλων για τις ανάγκες ασθενών με λοίμωξη Covid-19. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στα νοσοκομεία και συνεχή ενημέρωση του υγειονομικού δυναμικού πάνω στις νέες εξελίξεις.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) Μίνα Γκάγκα, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ Νίκος Παπαευσταθίου, η πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) Δάφνη Καϊτελίδου, ο πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) Δήμος Μπαρτσώκας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας.

Τι ανησυχεί τους ειδικούς

Την ανησυχία του για τα ορφανά κρούσματα του μεταλλαγμένου ιού εξέφρασε νωρίτερα ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος, ενώ ο καθηγητής Ν. Σύψας σημείωσε ότι «μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο, «στην εποχή των μεταλλάξεων». «Ξαναγυρνάμε πάλι στην εποχή της Ουχάν», είπε ο . Σύψας σημειώνοντας πως «έχουμε ένα καινούργιο ιό για τον οποίο δεν έχουμε ανοσία και οποίος επεκτείνεται ταχύτατα στον πληθυσμό».

Όπως τόνισε ο κ. Σύψας μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τα κρούσματα μεταλλαγμένου κορονοϊού «είναι παντού στην Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε ισχυρές ενδείξεις ότι είναι πιο μεταδοτικές», γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη θνησιμότητα, όπως είπε.

Ο κ. Σύψας τόνισε μάλιστα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως τα εμβόλια είναι λιγότερο αποδοτικά όσον αφορά τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη.

Όπως εξήγησε αυτό το γνωρίζουν από δυο μεγάλες κλινικές μελέτες στο πεδίο που υπάρχουν, της Johnson και της Novamax που γίνονται στη Νότιο Αφρική και έδειξαν με μεγάλη σαφήνεια ότι το εμβόλιο είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικό. «Συγκριμένα αυτά τα δύο εμβόλια είναι περίπου 90% στην Αγγλία και Βόρεια Αμερική και 50% ή και κάτω από 50% στην Νότιο Αφρική. Άρα μιλάμε για μεγάλη πτώση αλλά παρόλ’αυτά κάπως προστατεύουν», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ο ίδιος τόνισε αν επικρατήσει το στέλεχος της Νοτιού Αφρικής στην Ελλάδα είναι προφανές ότι η προηγούμενη νοσηση δεν μας καλύπτει. «Δεν ξεκινάμε ακριβώς στο μηδέν, αλλά πολύ κοντά στο μηδέν. Είναι ένας καινούργιος ιός που δεν τον γνωρίζουμε και ίσως μας μολύνει περισσότερο από τον παλιό», πρόσθεσε.

Χ. Γώγος: Καμπανάκι για τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη

Την ανησυχία του για τα δεκάδες «ορφανά» κρούσματα της μετάλλαξης του ιού, καθώς και το ότι «υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη», τη νοτιοαφρικανική, εξέφρασε και ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, επισημαίνοντας την ανάγκη για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη ο καθηγητής ανέφερε ότι δεν έχουμε ακόμη σαφή δεδομένα, ωστόσο, τα δύο εμβόλια που έρχονται, της Johnson & Johnson και της Novavax, έχουν δοκιμάσει και την νοτιοαφρικανική μετάλλαξη με πολύ λιγότερη όμως αποτελεσματικότητα.

«Το βασικό στέλεχος το καλύπτουν κατά 89%, ενώ το μεταλλαγμένο έως και 55%», είπε και τόνισε πως «υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη συγκεκριμένη μετάλλαξη».

Σε στέλεχος της εκκλησίας το κρούσμα νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε η πρώτη ανίχνευση του νοτιοαφρικανικού στελέχους όπως έκανε γνωστό ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στην Μητρόπολη Νεαπόλεως.

Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς «αφορά σε στέλεχος της εκκλησίας, δεν αφορά σε ενδοεκκλησιαστικη διασπορά. Σε κάθε περίπτωση και με την εξαίρετη συνεργασία και της μητρόπολης και των ενοριών που εμπλέκονται από την ιχνηλασία προχωράμε σε σαρωτικούς ελέγχους με μοριακός ελέγχους και rapid test στην ευρύτερη περιοχή», ενώ υπογράμμισε ότι «δεν χρειάζεται κανένας λόγος πανικού, ψυχραιμία χρειάζεται και νηφαλιότητα».

«Ακολουθούμε το μονοπάτι των στενών επαφών high και low risk και νομίζω όλα τα πάνε καλά», σημείωσε, απευθύνοντας έκκληση σε όλους τους κατοίκους για προσοχή, για τήρηση των μέτρων.

Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΡΕΝ, ο ιερέας είχε νοσήσει και πριν από δύο μήνες, από το βασικό στέλεχος του ιού. Τώρα, βρέθηκε θετικός στην νοτιοαφρικανική μετάλλαξη και βρίσκεται σε απομόνωση, ενώ η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, o 36χρονος κληρικός είναι προσωπικός διάκονος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Δέσμευση AstraZeneca για ακόμα 9 εκατ. εμβόλια στην ΕΕ

Στο μεταξύ. εννιά εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του εμβολίου της, που μόλις εγκρίθηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές την Παρασκευή, θα παραδώσει στο α’ τρίμηνο του έτους τελικά η AstraZeneca.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο twitter της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το απόγευμα της Κυριακής, η εταιρεία δεσμεύθηκε ότι θα παραδώσει 40 εκατομμύρια δόσεις ως τις 31 Μαρτίου, έναντι 31 εκατομμυρίων που είχε ενημερώσει ότι θα μπορέσει να παραδώσει πριν εννιά μέρες, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Eπιπροσθέτως η κ. φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η εταιρεία θα επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα στην Ε.Ε.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε με ανάρτησή της στο twitter:

«Προχωράμε στα εμβόλια. Η AstraZeneca θα παραδώσει 9 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις το πρώτο τρίμηνο (συνολικά 40 εκατομμύρια) σε σύγκριση με την προσφορά της προηγούμενης εβδομάδας και θα ξεκινήσει τις παραδόσεις μία εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η εταιρεία θα επεκτείνει επίσης την παραγωγική της ικανότητα στην Ευρώπη».

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.