Συλλυπητήριο μήνυμα του ΥΠΕΞ για την τραγωδία στη Γαλλία

Βαθιά θλίψη από την τραγική είδηση της έκρηξης στη Σεν-Λοράν-ντε-λα-Σαλάνκ στη Γαλλία, κατά την οποία αθώοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχασαν τη ζωή τους, εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Εξίσου, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που πενθούν, τον λαό και την κυβέρνηση της Γαλλίας.

Profoundly saddened by the tragic news of the explosion in Saint-Laurent-de-la-Salanque, #France, in which innocent people including children lost their lives. We extend heartfelt condolences to the grieving families, the people & government of #France https://t.co/5N8BpHoRNE