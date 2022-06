Συγχαρητήρια Βέμπερ για την εκλογή του Μπακόλα στη θέση του ΓΓ του ΕΛΚ

Την ικανοποίησή του για την εκλογή τού Θανάση Μπακόλα, στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ως νέου ΓΓ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξέφρασε ο νέος πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που το συνέδριο του ΕΛΚ επιβεβαίωσε ισχυρά την εκλογή του Θανάση Μπακόλα ως νέου ΓΓ μου. Συγχαρητήρια αγαπητέ Θανάση» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Βέμπερ.

I am also very happy that the @EPP congress convincingly confirmed @ThanasisBakolas as my new Secretary General. Congratulations dear Thanasis! pic.twitter.com/HG0m3ChqQz