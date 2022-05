Ουκρανία: Στο Ντονμπάς «η μεγαλύτερη ρωσική επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον Β' Παγκόσμιο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση στο Ντονμπάς είναι «η μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Κουλέμπα έγραψε στο Twitter ότι ήταν «πολύ νωρίς» για να συμπεράνουμε ότι το Κίεβο έχει ήδη όλα τα όπλα που χρειάζεται για να αμυνθεί ενάντια στη ρωσική επίθεση.

Προέτρεψε τους συμμάχους να «επιταχύνουν τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών, ειδικά MLRS (πολλαπλά συστήματα εκτόξευσης πυραύλων), πυροβολικό μεγάλης εμβέλειας, και APC (τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού)».

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.