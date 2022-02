Στο Κίεβο μπήκαν οι ρωσικές δυνάμεις - Κάλεσμα του υπουργείου Άμυνας στους πολίτες να αντισταθούν

Ap Images

Οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στο Κίεβο. Πυροβολισμοί ακούγονται κοντά σε κυβερνητικά κτήρια, στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Reuters.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας κάλεσε τους πολίτες να ετοιμάσουν βόμβες μολότοφ για να αντισταθούν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι σε δραματικό διάγγελμά του, υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις της Δύσης δεν αρκούν, καθώς και ότι η χώρα του έχει «αφεθεί μόνη» να αντιμετωπίσει τον ρωσικό στρατό.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα:





Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, 137 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 316 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ρωσικές δυνάμεις φέρονται να έχουν καταλάβει τη μονάδα πυρηνικής ενέργεια του Τσερνόμπιλ στη βόρεια Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει κηρύξει κατάσταση πολέμου, καλώντας σε γενική επιστράτευση. Οι Ουκρανοί άντρες ηλικίας 18 έως 60 ετών απαγορεύεται να εξέλθουν από τη χώρα.

Χιλιάδες πολίτες επιχειρούν να απομακρυνθούν από το Κίεβο, όπου έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων από οχήματα, ενώ κόσμος συρρέει στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της πόλης.

Αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πόλεις σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, όπου η αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 1.702 συλλήψεις.

ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία επέβαλαν δεύτερο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία.

Τελευταία ενημέρωση 11:16

Η Ρωσία απαγορεύει τη χρήση του εναέριου χώρου της για βρετανικές πτήσεις, περιλαμβανομένης της διέλευσης αεροσκαφών, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ria Novosti.

⚡️ Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов, включая транзит — РИА Новости (@rianru) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:11

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους των αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας αργότερα σήμερα στη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση 11:00

Ηχητικό ντοκουμέντο, όπου ομάδα 13 Ουκρανών στρατιωτών, συνοριακών φρουρών του νησιού Zmiinyi, αρνούνται να παραδοθούν στις ρωσικές δυνάμεις δημοσιοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα. Ο διάλογος των στρατιωτών με τους εισβολείς.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC — BNO News (@BNONews) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:55

Καταγγελίες της ουκρανικής υπηρεσίας πυρηνικών, που επικαλείται το Reuters, για διαρροή ραδιενέργειας από το Τσερνόμπιλ.

Τελευταία ενημέρωση 10:43

Η Ουκρανία καλεί τους πολίτες να αντισταθούν στις ρωσικές δυνάμεις που εισέρχονται στο Κίεβο.

⚡️BREAKING: Russia’s forces have entered the Obolon district in Kyiv, where the Ukrainian military is currently fighting them. Ukraine’s Defense Ministry ask residents not to leave their house and prepare Molotov cocktails. The district is approximately 10 km from central Kyiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:42

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία με σκοπό τη συμφωνία για ουδέτερο καθεστώς, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κρεμλίνο, που επικαλούνται ρωσικά μέσα.

Τελευταία ενημέρωση 10:35

Στιγμιότυπα από τις διαδηλώσεις κατά της ρωσικής εισβολής σε Λος Άντζελες, Τόκιο, Βερολίνο και την πόλη Τσενάι της Ινδίας.

Growing outrage.@AFP photographers cover the protests around the world against Russia’s invasion of Ukraine:



- Los Angeles, US

- Tokyo, Japan

- Berlin, Germany

- Chennai, India pic.twitter.com/VL3qGz2mN0 — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:25

Ο Πούτιν θέλει να βγάλει την Ουκρανία από τον χάρτη δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας κάνοντας την εκτίμηση ότι η «ασφάλεια» του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι απειλείται πλέον από τη ρωσική επίθεση.

Τελευταία ενημέρωση 10:15

Μάχες μαίνονται σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Τελευταία ενημέρωση 10:05

Οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση άμυνας μετά την εισβολή από τρεις κατευθύνσεις στην οποία προχώρησε χθες Πέμπτη ο ρωσικός στρατός, ο οποίος είναι αριθμητικά ισχυρότερος, έχει πολύ ανώτερο εξοπλισμό και είναι πολύ πιο εμπειροπόλεμος, εξαιτίας της εμπλοκής του στη σύρραξη στη Συρία, σημειώνουν δυτικοί αναλυτές, που επικαλείται το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 09:59

Μάχες μαίνονται βόρεια του Κιέβου, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ουκρανικό στρατό, που επικαλείται το AFP.

Τελευταία ενημέρωση 09:46

Οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 χωρών μελών της ΕΕ θα συναντηθούν σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η σύνοδος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος και θα περιλαμβάνει την συζήτηση περαιτέρω επιλογών για την υποστήριξη της Ουκρανίας και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ το γεγονός ότι η Ρωσία προωθεί τις δυνάμεις της.

Τελευταία ενημέρωση 09:43

Τη φωτογραφία από τα συντρίμμια συγκροτήματος κατοικιών στο Κίεβο δημοσιεύουν ουκρανικά μέσα σήμερα Παρασκευή.

A residential building in Kyiv after a massive fire caused by an intercepted Russian air attack last night.



📸Andriy Tsaplienko pic.twitter.com/mWMUmcnuPG — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:37

Η Μιανμάρ ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται δήλωση αξιωματούχου της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση 09:28

Η Ρωσία σκοπεύει να εισβάλλει σε ολόκληρη την Ουκρανία, δήλωσε ο βρετανός υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters. O Μπεν Γουάλας ανέφερε πως σύμφωνα με την εκτιμήση των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 450 στρατιώτες, ενώ δεν πέτυχε τους βασικούς της στόχους κατά την πρώτη μέρα της εισβολής.

Τελευταία ενημέρωση 09:25

Την παραίτησή της υπέβαλε η διευθύντρια του κρατικού θεάτρου Μόσχας Έλενα Κοβάλσκαγια, χαρακτηρίζοντας δολοφόνο τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τελευταία ενημέρωση 09:14

Φωτογραφίες με εικόνες από τις καταστροφές στην ανατολική Ουκρανία δίνει στο φως η ουκρανική υπηρεσία κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

Фото наслідків обстрілів у Старобільську, Луганська область pic.twitter.com/qX6X51aRZY — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

м. Старобільськ Луганської області ⤵️



Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів по вулиці Ватутіна та Старотаганрогська.



Проводиться гасіння пожеж та рятування людей.

Попередньо, 6 осіб врятовано, одна людина загинула. pic.twitter.com/eVLzxBhNU0 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

Київ↘️



О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака. Площа пожежі уточнюється. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.



Від ДСНС залучено 15 осіб та 2 од. техніки. pic.twitter.com/7XiyOOuXY8 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:08

Ανησυχία εξέφρασε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Καρίμ Χαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σημείωσε ότι το διεθνές δικαστήριο μπορεί να ερευνήσει για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη χώρα.

Τελευταία ενημέρωση 09:02

Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε στο κοντινότερο καταφύγιο.

Τελευταία ενημέρωση 08:57

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη «να συνδράμουν στην αντίσταση», μεταδίδει το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 08:51

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα περιέγραψε με ανάρτησή του την πρωινή επίθεση στο Κίεβο ως «τρομακτική» και τονίζοντας παράλληλα ότι η τελευταία φορά που η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί επίθεση ήταν από τους Ναζί της Γερμανίας. «Η Ουκρανία νίκησε τότε το κακό και θα το ξανανικήσει», διαμηνύει.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Τελευταία ενημέρωση 08:49

Η Ουκρανία αναμένει ότι η Ρωσία θα επιτεθεί με τεθωρακισμένα στο Κίεβο αργότερα σήμερα, εκτιμώντας ότι η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου, όπως δήλωσε σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών.

Τελευταία ενημέρωση 08:42

Η Αυστραλία προχώρησε σήμερα Παρασκευή στην επιβολή περισσότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πρόκειται για στοχευμένες κυρώσεις κατά αρκετών πολιτών της ρωσικής ελίτ, αλλά και μελών των νομοθετικών σωμάτων.

Το Σίδνεϊ δήλωσε παράλληλα πως είναι «απαράδεκτο» το γεγονός ότι η Κίνα χαλαρώνει εμπορικούς περιορισμούς που εφαρμόζονταν κατά της Μόσχας.

Παράλληλα και η Νέα Ζηλανδία επέβαλε στοχευμένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς κατά της Ρωσίας απαγορεύοντας το εμπόριο των αγαθών με τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση 08:29

Εικόνες από τα πλήγματα σε κτήρια, κατοικίες, ακόμα και σχολικές αίθουσες δίνει στο φως η ουκρανική προεδρία, λίγη ώρα μετά το νέο διάγγελμα Ζελένσκι, κατά το οποίο είπε πως ο νέος γύρος των ρωσικών χτυπημάτων ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα. Ο ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ουκρανικές δυνάμεις απέτρεψαν τις ρωσικές από το να εξαπλωθούν σε περισσότερες κατευθύνσεις.

Τελευταία ενημέρωση 08:24

Το γενικό προξενείο στην Οδησσό είναι ανοιχτό και κάνει τα πάντα για να βοηθηθούν οι Έλληνες πολίτες, διαβεβαίωσε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Οδησσό της Ουκρανίας, Δημήτρης Δόχτσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως είπε μπορεί το αεροδρόμιο είναι κλειστό, αλλά τα σύνορα ανοιχτά.

Τελευταία ενημέρωση 08:14

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Παρασκευή σε νέο διάγγελμά του ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση κατά της χώρας του δείχνει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση δεν αρκούν.

Τελευταία ενημέρωση 07:38

Οι σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, μετέδωσε δημοσιογράφος του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Reuters.