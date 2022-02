Τηλεφωνική συνομιλία Μπάιντεν - Ζελένσκι

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ της Παρασκευής ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η συνομιλία των δύο ηγετών διήρκησε 40 λεπτά.

«Η ενίσχυση των κυρώσεων, η συγκεκριμενοποίηση της αμυντικής βοήθειας και ο αντιπολεμικός συνασπισμός συζητήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ευγνώμων στις ΗΠΑ για την ισχυρή υποστήριξη στην Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!