Στο «Blair House» ο Κυρ. Μητσοτάκης - Τον υποδέχτηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και ενόψει της ομιλίας που θα απευθύνει στο Κογκρέσο, υποδέχτηκε στην επίσημη κρατική κατοικία επισκεπτών του Αμερικανού προέδρου «Blair House» ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα ανέβασε φωτογραφίες στο twitter από τη συνάντηση των δυο ανδρών στην πρωτεύουσα ευχόμενη η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού να είναι επιτυχημένη.

«Καλωσορίσατε πρωθυπουργέ! Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα τον υποδέχτηκε στην Ουάσιγκτον και το Blair House, στο οποίο κυματίζει η ελληνική σημαία. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για μια επιτυχημένη επίσκεψη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καλωσορίσατε @PrimeministerGR! @USAmbassadorGR Tsunis welcomed him to Washington DC and to the Blair House - over which the Greek flag is flying. We wish you well for a successful visit! pic.twitter.com/nuzzMHV97u