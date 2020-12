Στις 21 Δεκεμβρίου η συνεδρίαση του EMA για το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech

H αρμόδια Ευρωπαϊκή αρχή Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει στις 21 Δεκεμβρίου για την εξέταση του αιτήματος για επείγουσα έγκριση που έχουν υποβάλλει οι εταιρείες Pfizer/BioNTech για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν θέσει αρχικά ως ορόσημο για την εξουσιοδότηση την 29η Δεκεμβρίου, ως αργότερη δυνητική ημερομηνία. Ωστόσο, μετά την έγκριση από Βρετανία και ΗΠΑ, οι πιέσεις κλιμακώθηκαν.

‼️ Update on assessment of the BioNTech and Pfizer BNT162b2 vaccine marketing authorisation application: https://t.co/7UbMtZn8eK