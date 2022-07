Ευρωκοινοβούλιο: Στήριξη πιο φιλόδοξων ενεργειακών στόχων για «να χάσει ο Πούτιν και να κερδίσει το περιβάλλον»

Οι νομοθέτες της επιτροπής ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξαν πιο φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας και επέκταση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την Τετάρτη, που θεωρούνται κλειδί για τον τερματισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

Συγκεκριμένα, υποστήριξαν την Τετάρτη πρόταση για αύξηση του στόχου της ΕΕ για πρωτογενείς και τελικές εξοικονομήσεις ενέργειας στο 14,5% έως το 2030 σε σύγκριση με τα αναμενόμενα επίπεδα και ορίζονται δεσμευτικές συνεισφορές για κάθε χώρα. Οι νομοθέτες θέλουν έναν πολύ υψηλότερο στόχο από την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 9% που αρχικά πρότεινε η Επιτροπή το περασμένο καλοκαίρι, αν και οι Βρυξέλλες το αύξησαν στο 13% τον Μάιο σε μια προσπάθεια να απεξαρτηθούν από τα ρωσικά καύσιμα γρηγορότερα μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Καλό για το κλίμα και κακό για τον Πούτιν», ανέφερε σε tweet του μετά την ψηφοφορία ο Νιλς Φαγκλσανγκ, επικεφαλής της ομάδας των βουλευτών που έκαναν την σχετική εισήγηση.

Ja! Europa-Parlamentets Energiudvalg har netop stemt for den aftale om Energieffektiviseringsdirektivet som jeg har forhandlet. Godt for klimaet og dårligt for Putin☺️ pic.twitter.com/y2FlnzKu8b