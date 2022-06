Στην Ουκρανία ο Μπεν Στίλερ – Συναντήθηκε με τον Ζελένσκι

Στην Πολωνία και την Ουκρανία βρέθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Μπεν Στίλερ, ο οποίος συναντήθηκε με εκτοπισμένους λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ο 56χρονος ηθοποιός, ο οποίος είναι πρέσβης Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), έφθασε το Σάββατο στην Πολωνία και επισκέφθηκε τη μεθοριακή πόλη Ζέσουφ, όπου συνομίλησε με εργαζομένους στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ουκρανία, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Ζελένσκι.

«Είναι πολύ ωραίο και μεγάλη μου τιμή που σε βλέπω», είπε ο Στίλερ και πρόσθεσε: «Είσαι ο ήρωάς μου, άφησε μια μεγάλη καριέρα στην ηθοποιία για αυτό».

«Όχι τόσο μεγάλη όσο η δικιά σου», του απάντησε ο Ζελένσκι.

Σε βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram από την Ουκρανία, ο Στίλερ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «ο πόλεμος και η βία καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές σε όλον τον κόσμο. Κανείς δεν επιλέγει να εγκαταλείψει (άρον άρον) το σπίτι του» και χαρακτήρισε αναφαίρετο το δικαίωμα όλων στην ασφάλεια.



"Seeking safety is a right."



UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is in Ukraine for #WorldRefugeeDay. He's there to stand in solidarity with people displaced by war and conflict all around the world. pic.twitter.com/30bpn0dAFN