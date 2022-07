Στη Σούδα Δένδιας, Χαρδαλιάς, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρέσβης των ΗΠΑ

Στην αεροπορική βάση της Σούδας, στην 115 πτέρυγα μάχης, βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, στο πλαίσιο της Διμερούς Διακλαδικής Συνεκπαίδευσης Ελλάδας-ΗΠΑ «POSEIDON'S RAGE 22».

Ο κ. Δένδιας, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Χαρδαλιά, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο Θεμιστοκλή Μπουρολιά και τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνη, επισκέφθηκαν τη στατική έκθεση των αμερικανικών μαχητικών F-35, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

While in Souda Bay for the Distinguished Visitors' Day of 🇬🇷-🇺🇸 Exercise #PoseidonsRage 22, FM @NikosDendias visited along with Dep. DefMin @nhardalias, @ChiefHNDGS Gen K. Floros, HAFGS Chief Lt Gen Th. Bourolias & @USAmbassadorGR the exhibition of 🇺🇸 Air Force F-35 aircraft https://t.co/9dFEuG6isE