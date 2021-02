«Στέφανέ μου, Θανάση μου!»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε πολύ πιο εύκολα από ότι περίμενε τον Γάλλο Ζιλ Σιμόν. Νίκησε με 3-0 σετ (6-1, 6-2, 6-1) κάνοντας μια καταπληκτική εμφάνιση. Ο Θανάσης Κοκκινάκης επικράτησε με 3-0 σετ του Νοτιοκορεάτη Κουόν (6-4, 6-1, 6-1). Οπότε, την Πέμπτη έχει... ελληνικό ντέρμπι για τον δεύτερο γύρο του Open της Αυστραλίας! Μπορεί η αναμέτρηση να είναι μεταξύ του νούμερο έξι στον κόσμο και του νούμερο 199 μα έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινότητας στη Μελβούρνη που τους αγαπά και τους δύο.

«Εχουμε παίξει πολύ μεταξύ μας, έχουμε προπονηθεί πολύ», είπε ο Τσιτσιπάς και συνέχισε: «τον ξέρω εδώ και πολλά χρόνια. Στο παρελθόν ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, αλλά τώρα έχει επιστρέψει για τα καλά. Νιώθω πως παίζει πολύ καλά και το ματς θα είναι πολύ σοβαρό. Αλλωστε, παίζει εντός έδρας κι αυτό είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου. Ναι μεν έχω μεγαλύτερη εμπειρία στο Tour από εκείνον και μπορώ να το χρησιμοποιήσω υπέρ μου, αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν έχει τίποτα να χάσει. Παίζει μπροστά σ' ένα κοινό που τον λατρεύει και μέχρι στιγμής έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις».

Το κοινό, όμως, λατρεύει και τον ίδιο. Γνώρισε την αποθέωση πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά της νίκης του κόντρα στον Σιμόν. Αφού ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του, οι φίλαθλοι, που πολλοί από αυτούς ήταν ομογενείς, δεν σταματούσαν να γελάνε με τον Τσιτσιπά και τις εξηγήσεις του για την εμφάνιση κόντρα στον Γάλλο.

Words can be tricky sometimes 😁#AusOpen loves you, @StefTsitsipas. #AO2021 pic.twitter.com/hN3c4X1TVo