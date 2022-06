Στα ερείπια του Ιρπίν Σολτς, Μακρόν και Ντράγκι - Σφαγή «βλέπει» ο Γάλλος πρόεδρος

Στο Κίεβο έφτασαν ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι. Μεταφέρουμε στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι μήνυμα «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» ανέφερε ο Μακρόν, κάνοντας λόγο για «σημαντική στιγμή». Oι τρεις ηγέτες μετέβησαν στο προάστιο του Ιρπίν, βλέποντας ιδίοις όμμασι τις καταστροφές που έχει υποστεί.

Η πόλη, που βρίσκεται στα περίχωρα του Κιέβου, έχει γίνει σύμβολο της καταστροφής και των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν κατά την κατοχή της περιοχής από τον ρωσικό στρατό τον Μάρτιο, αποτέλεσε σταθμό της επίσκεψής τους στη χώρα, αναφέρει το AFP.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι έχουν διαπραχθεί σφαγές και εγκλήματα πολέμου στην ουκρανική πόλη Ιρπίν, την οποία επισκέφτηκαν μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες πριν συναντήσουν τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είναι μια ηρωική πόλη, που χαρακτηρίζεται από το στίγμα της βαρβαρότητας», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους. Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας επιβιβάστηκαν στο Κίεβο με ένα ολονύκτιο τρένο την Πέμπτη σε μια κοινή διαδήλωση υποστήριξης προς την Ουκρανία, όπου αξιωματούχοι ζητούσαν περισσότερες και ταχύτερες παραδόσεις δυτικών όπλων για να εμποδίσουν την επίθεση της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μαζί με τον Ρουμάνο Πρόεδρο Κλάους Γιοχάνις, ξεναγήθηκαν από Ουκρανούς στρατιώτες, έχοντας μαζί τους σημαντικό προσωπικό ασφαλείας και παρουσία πολλών δημοσιογράφων.

Η επίσκεψη των τριών Ευρωπαίων ηγετών προετοιμαζόταν επί εβδομάδες. Εκτός από την προσφορά στρατιωτικής υποστήριξης, στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον Ζελένσκι θα βρεθεί το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες επιβιβάστηκαν σε ειδικό τρένο στην Πολωνία και έφτασαν στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπου θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετέδωσαν νωρίτερα το γερμανικό δίκτυο ZDF και η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία των τριών ανδρών μέσα από το τρένο.

It is well after midnight on the train from the Polish border to the Ukrainian capital. pic.twitter.com/Vz1avMCnql